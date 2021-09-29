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تطلق بي بي سي نيوز عربي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بودكسات إذاعي جديد "إكسترا ليفلز" الخاص بعالم الألعاب الإلكترونية.

يتناول البودكاست في عشر حلقات مواضيع مختلفة تتعلق بالألعاب الإلكترونية في العالم العربي بصحبة روادٍ وعشاق للتحدي ومختصين في تطوير هذا الفضاء ومتابعة تأثيره على اللاعبين فيه. مواضيع تركز على نقاط متعددة منها الأثر النفسي والاجتماعي الذي يتركه اللعب على اللاعبين، وكذلك الفرص الاقتصادية التي يتيحها قطاع الألعاب.

يسعى "إكسترا ليفلز" لتسليط الضوء على التحولات الحاصلة في مجال ألعاب الفيديو في العالم العربي، وكذلك الربط بين الأجيال من خلال سرد بعض الذكريات المتعلقة بالألعاب وخوض التحديات مع الضيوف من مختلف الأعمار. البودكاست من تقديم محمد مطر الذي يشارك تجاربه في هذا العالم مع ضيوف متميزين.

تقول نانسي النقيب رئيسة التحرير "إن هذا البودكاست يستهدف الجمهور الشاب على وجه الخصوص الذي يهتم بتفاصيل عالم الألعاب الإلكترونية و يختبر فيه مشاعر متنوعة منها التحدي والفوز والخسارة. نهدف من خلال هذا البودكاست أن ندخل معهم هذا العالم لنراه بأعينهم ونفهم كيف يوفر لهم مساحة من الحرية قد لا تتوفر في أنشطة أخرى. "

كما سيجد كل من يتابع هذا البودكاست، إجابة على أسئلة تخص هذا العالم، ومن بين هذه الأسئلة: ما أثر الألعاب الإلكترونية على أبنائنا وبناتنا؟ هل يمكن أن يصبح اللعب مهنة؟ ما هو الجديد في تكنولوجيا الألعاب؟ هل يمكن أن يتسبب اللعب في تقوية أو إفساد العلاقات الأسرية؟ وغيرها من الأسئلة.

تبث حلقة كل أسبوعين يوم الجمعة على عدة منصات إلكترونية منها موقع بي بي سي نيوز عربي للبودكاست من خلال الرابط (bbcarabic.com/xlevels)، وكذلك على منصتي سبوتيفاي وساوند كلاود. كما يبث البودكاست أيضاً على إذاعة بي بي سي عربي. يمكن للمتابعين التفاعل مع الحلقات والتعليق عليها عبر صفحات بي بي سي إكسترا وبي بي سي نيوز عربي على مواقع التواصل الإجتماعي.