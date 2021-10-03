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تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور النهائي في بطولة شيكاغو المفتوحة للتنس.

وتغلبت جابر، المصنفة السادسة عشرة عالميا، على الكازاخية إلينا ريباكينا في الدور نصف النهائي أمس السبت بنتيجة 3-2 و6- 4.

وتواجه البطلة التونسية في النهائي اليوم الأحد الإسبانية غاربيني موغوروزا الحائزة على بطولتَي غراند سلام.

وتأهلت موغوروزا، المصنفة التاسعة عالميا، إلى النهائي بعد انسحاب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، وصيفة أولمبياد طوكيو، بسبب الإصابة.

وتسعى موغوروزا إلى إحراز لقبها الثاني لهذا العام، كما تطارد لقبا جديدا يضاف إلى ثمانية أحرزتها في بطولات اتحاد التنس النسائي.

أما التونسية أنس جابر، والتي تمكنت من إخراج المصنفة الأولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي، فلم تحرز سوى لقب وحيد في بطولات اتحاد التنس النسائي.

التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتتأهل لربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى

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التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتتأهل لربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى

وسبق أن التقت جابر وموغوروزا في مواجهتين؛ الأولى العام الماضي في هوبارت بأستراليا وأحرزت فيها الإسبانية الفوز، والثانية في وقت سابق من العام الجاري في ويمبلدون بلندن وكان الفوز من نصيب التونسية.

محطات في مشوار أنس جابر:

1994 - ولدت أنس جابر بولاية المنستير في تونس

1997 - في سن الثالثة، بدأت أنس ممارسة لعبة التنس رفقة والدتها

2010 - في سن الـ 16 أنس تسافر إلى فرنسا وبلجيكا لتلقي تدريبات وتحترف لعبة التنس

2011 - في سن الـ 17 أنس جابر أول امرأة عربية تفوز بإحدى البطولات الكبرى الغراند سلام بعد فوزها ببطولة رولان غاروس للناشئات

2017 - أنس جابر ضمن قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم

2018 - أنس بين قائمة أفضل 60 لاعبة في العالم، ثم إلى المركز الـ 51 في العام نفسه، كما تصل إلى نهائي بطولة موسكو

2019 - أنس جابر تحصل على لقب المرأة العربية للعام في الرياضة

2021 - في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أنس الأولى عالميا (فتيات) للعام من حيث عدد الانتصارات، بـ 44 فوزًا