Getty Images يورغن كلوب يقول إنه لم يضطر إلى إقناع لاعبيه بضرورة تلقي اللقاح

استغرب مدرب فريق ليفربول الانجليزي، يورغن كلوب، رفض بعض الناس التلقيح ضد فيروس كورونا، واعتقادهم بأنه يقيد من حرياتهم.

وأثارت نسبة التلقيح بين اللاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز القلق، إذ أن أقل من نصف اللاعبين تلقوا اللقاح، حتى الآن، في أغلب الأندية.

وقال كلوب إن "99 في المئة من اللاعبين" في فريقه تلقوا اللقاح، وإنه لم يضطر إلى إقناع أي منهم بذلك.

وأضاف المدرب الألماني أنه تلقى اللقاح، ليس من أجل حماية نفسه فحسب، بل من أجل حماية "جميع من حولي".

وتابع يقول :"لا أفهم لماذا يرى البعض فيه تقييدا للحرية"، فلو كان الأمر كذلك فإن "منع السياقة في حالة سكر أيضا تقييد للحرية"، ولكننا نقبل به.

وقال"تلقيت اللقاح خوفا على نفسي، ولكن أيضا خوفا على جميع من حولي... فلو أصبت بالفيروس لوحدي، وعانيت من المرض، فالخطأ مني، ولكن لو نشرت العدوى، فالخطأ مني، وليس من غيري".

وأفادت تقارير هذا الأسبوع أن الدوري الانجليزي يفكر في مكافأة الأندية التي سجلت أعلى نسب التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتلقت الأندية رسالة إلكترونية، من إدارة الدوري، تقول إن "7 أندية فقط تجاوزت نسبة التلقيح فيها 50 في المئة، وعليه فإن الطريق أمامنا لا يزال طويلا".

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وتقرر الجمعة الترخيص للاعبين، في الدوري الانجليزي الممتاز، بالسفر إلى الدول المصنفة في القائمة الحمراء لتمثيل بلدانهم، في مباريات تصفيات كأس العالم، هذا الشهر، ولكن بشرط أن يكون اللاعب تلقى التلقيح كاملا.

وقال كلوب: "أعتقد أن 99 في المئة من اللاعبين عندنا تلقوا اللقاح. ولم أضطر إلى إقناع أي منهم بذلك، بل كان الأمر طبيعيا بالنسبة للفريق".

وأضاف: "لا أذكر أنني تحدثت مع لاعب لإقناعه بضرروة تلقي اللقاح، فأنا لست طبيبا".

وقال إن "ما يمكن أن أقدمه لهم، مثلما أفعل في غيرها من الظروف، هو النصيحة، ولم تكن ضرورية في هذه الحالة".