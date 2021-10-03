فاز المصور البريطاني أنوب شاه في مسابقة صور الحفاظ على البيئة لعام 2021، عن صورته لغوريلا تسير وسط سحابة من الفراشات في جمهورية أفريقيا الوسطى.

واختيرت الصورة الفائزة من بين أكثر من 100 ألف عمل من 158 دولة.

وسيحصل أنوب على معدات تصوير بقيمة 4000 دولار.

وفي ما يلي، نستعرض الصور الفائزة في فئات أخرى من المسابقة:

فئة اختيار الجمهور

فاز في هذه الفئة براتاميش غديكار من الهند بهذه الصورة لليراعات ( الخنافس المضيئة) التي تتجمع قبل موسم الرياح مباشرة في مناطق معينة وحول أشجار خاصة.

وهذه الصورة عبارة عن حزمة من 32 صورة للشجرة، يبلغ زمن التعرض لكل منها 30 ثانية.

فئة المناظر الطبيعية

فاز بجائزة هذه الفئة دانيال دي جرانفيل مانكو من البرازيل، عن صورة للهيكل العظمي لتمساح في تربة جافة على ضفاف طريق ترانسبانتنيرا السريع في بلدية بوكوني.

تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار في عام 2020 في ذروة الجفاف الذي ضرب منطقة بانتانال في ذلك العام.

فئة المناظر الطبيعية (المركز الثاني)

فاز بالمركز الثاني في فئة المناظر الطبيعية دينيس فيريرا نيتو من البرازيل.

التقط نيتو هذه الصورة أثناء رحلة بمروحية لما يقول إنه يُشبه رأس ديناصور.

فئة المناظر الطبيعية (جائزة شرفية)

فاز بهذه الجائزة سكوت بورتيلي من أستراليا.

خلال موسم الأمطار، يحتوي خليج كاربنتاريا في المنطقة الاستوائية بشمال كوينزلاند على عدد لا يحصى من الأنهار المتعرجة ومصبات الأنهار والجداول التي تخلق واحدة من المناظر الطبيعية ذات التفاصيل المتشابكة.

فئة الطبيعة والناس

فاز بهذه الفئة ألان شرودر من بلجيكا.

توثق هذه الصورة إنقاذ أنثى إنسان غاب (أورانجوتان) إندونيسية، عمرها 3 شهور تقريبا، وإعادة تأهيلها وإطلاق سراحها.

فئة الطبيعة والناس (المركز الثاني)

فاز بالمركز الثاني في هذه الفئة توم أوفيرال من أستراليا، بهذه الصورة لمرشد في الصحراء الكبرى يواجه عاصفة رملية.

فئة الطبيعة والناس (جائزة شرفية)

فاز بهذه الجائزة منكيانغ لو من الصين.

فئة المياه

فاز بهذه الجائزة كازي أريفوجمان من بنغلاديش.

فئة المياه (المركز الثاني)

فاز بهذه الجائزة جورام مينيس من المكسيك.

سباحون وغواصون وهواة الغوص الحر يستمتعون بممارسة هواياتهم في خزان للمياه الجوفية.

فئة المياه (جائزة شرفية)

فاز بهذه الجائزة خورخي أندريس ميراغليا من الأرجنتين بصورته لفقاعات جليدية في باتاغونيا.

فئة الحياة البرية

فاز بهذه الفئة بوديليني دي سويزا من أستراليا.

تسبب هطول الأمطار في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا في فيضان نهر تالك. وهذه الصورة لمجموعة من الفهود تكافح لعبور النهر وسط تيارات قوية.

ورغم الصعوبات نجحت الفهود في الوصول للضفة الأخرى.

فئة الحياة البرية (المركز الثاني)

فاز بهذه الجائزة ماتياس بيسياك من بولندا.

في فصل الشتاء يجتذب حقل دوار الشمس الضخم هذا أنواعا مختلفة من الطيور التي تحتمي فيه وتتغذي على البذور المتساقطة أرضا.

فئة الحياة البرية (جائزة شرفية)

فاز بهذه الجائزة توماس فيجايان من كندا بهذه الصورة لهذا القرد من فصيلة إنسان الغاب.