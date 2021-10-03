Getty Images تحذر السلطات من إمكانية تفاقم الآثار السلبية للإعصار المداري شاهين

علقت عمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط بسبب عاصفة شاهين المدارية التي قد تحدث هبوطا أرضيا في بعض المناطق في البلاد.

وتعهدت الحكومة الإماراتية بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار في الإمارات المتضررة.

وغرقت بعض شوارع العاصمة العمانية في المياه بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأمرت السلطات العمانية بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد السبت. وطلبت من سكان تلك المناطق التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة.

يُذكر أن إعصار شاهين خلف عشرات المصابين وتسبب في خسائر مادية في إيران أثناء مروره بسواحل البلاد السبت، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العمانية تحذيرها رقم 4 بشأن الإعصار الذي جاء فيه: "بدأت التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين صباح اليوم الأحد على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة (50-110 ملليمترات)".

وأشارت إلى أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر توضح أن هنا الكثير من المخاطر المتعددة بسبب الإعصار.

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وحذرت الهيئة من إمكانية استمرار الأثر السلبي للإعصار على محافظتي مسقط والباطنة بأمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال الأحد، متوقعة وصول "التأثير المباشر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة".

ودعت الهيئة هيئة الطيران المدني الناس إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن المناطق المنخفضة. وحذرت أيضا من دخول البحر خلال هذه الفترة.

واتخذت السلطات العمانية إجراءات احترازية من شأنها امتصاص الأثر السلبي الحاد لتلك للإعصار.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، تضمنت الإجراءات قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها اليابسة وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة مع شدة الرياح المصاحبة لها وحرصا على سلامة الأرواح.

Getty Images تقوم السلطات العمانية بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر الإعصار شاهين

ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة "بضرورة التعجيل في عملية إخلاء منطقة الحي التجاري ومنطقة لولاج بالقرم وسوف يتم قطع التيار الكهربائي تفاديا لأي خطر.

وأعلن قطاع الخدمات الأساسية في عمان عن قطع التيار الكهربائي احترازيا عن عدد كبير من المناطق في عمان تفاديا لأي خطر قد يشكله استمرار سريان التيار وسط هذه التقلبات الجوية العنيفة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن "مركز الإعصار المداري حاليا حوالي ٦٠ كم شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ ٦٤ عقدة أي ما يعادل ١١٦ كم في الساعة".

الإمارات

وفي الإمارات، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأحد إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمال من تداعيات الإعصار وسط تقارير عن إمكانية أن يستمر تأثيره حتى الثلاثاء المقبل، خاصة على مدينة العين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الإعصار يؤثر على الطقس في إمارة أبوظبي لاسيما في مدينة العين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا التأثير لغاية الثلاثاء ويشمل سقوط أمطار وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

وقال بيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد إنه سيتم التعامل مع كافة الآثار "بسرعة وحرفية عالية". وأكد أن الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات".

ودعا المركز الجمهور إلى "توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية، والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية؛ لتجنب أي أحداث غير مرغوب فيها".

كما دعت وزارة الداخلية إلى أخذ "الحيطة والحذر خلال تقلبات الطقس والالتزام باشتراطات السلامة".