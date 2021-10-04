Getty Images وضع هدف محمد صلاح ليفربول في المقدمة 2-1 أمام مانشستر سيتي، قبل أن يتعادل الأخير

"إذا سجل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي هذا الهدف، فإنهم سيقولون إنه من الطراز العالمي. مو صلاح يسجل هذا الهدف لأنه من الطراز العالمي".

بهذه الكلمات وصف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هدف محمد صلاح الأخير، في مرمى مانشستر سيتي.

يصعب على الكلمات وحدها أن تصف مدى جودة هدف صلاح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد، على الرغم من أن كلوب بذل قصارى جهده.

تلقي صلاح الكرة على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء ومحاطًا بثلاثة لاعبين، وراوغهم وسقط أحدهم - برناردو سيلفا - على الأرض قبل أن يتخطى صلاح ثلاثة لاعبين آخرين ثم يسدد تسديدة رائعة بعيدًا عن متناول إيدرسون حارس مرمي مانشستر سيتي.

وأضاف كلوب: "فقط أفضل اللاعبين في العالم يسجلون مثل هذه الأهداف".

"اللمسة الأولى، التحدي الأول الذي يفوز به ثم وضعها في قدمه اليمنى وإنهاء الوضع كان استثنائيًا للغاية".

"هذا النادي لا ينسى هذه الأشياء أبدًا، لذا سيتحدث الناس عن هذا الهدف لفترة طويلة - سيذكرون هذا الهدف لنحو 50 أو 60 عاما".

Getty Images سجل صلاح في مبارياته السبع الماضية بجميع المسابقات، وفي ثماني مباريات من تسع مباريات هذا الموسم

سجل صلاح تسعة أهداف خلال هذا الموسم بجميع المسابقات. لقد سجل في كل مباراة من مبارياته السبع الماضية، معادلاً أطول سلسلة أهداف له مع الريدز. في الواقع، لقد سجل في جميع المباريات التي لعبها هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة.

وقال جوردان هندرسون قائد ليفربول: "كان مذهلا. لقد استمر في التغلب على اللاعبين وهو قاتل (ماهر للغاية) في تلك المراكز".

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم برصيد 6 أهداف بالمشاركة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

كما يعتبر صلاح الهداف التاريخي للبطولة، بشكلها الحالي، بأعلى رصيد أهداف في موسم واحد عندما توج بالحذاء الذهبي، موسم 2018 برصيد 32 هدفا.