توصلت الشرطة البريطانية إلى صاحب إصبع مقطوع عُثر عليه خارج مبنى سكني.

وكان الإصبع قد اكتشف بالقرب من منطقة انتظار سيارات في شارع لوار بانيستر، في مدينة ساوثهامتون صباح السبت.

وناشدت الشرطة الرجل أن يسلم نفسه بعد أن فقد إصبعه أثناء محاولته تسلق سياج بعد أن حوصر في ساحة فناء.

وقالت شرطة هامبشاير إن الرجل كان يتلقى العلاج في مستشفى في سالزبوري بعد أن طلب المساعدة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه ابتعد عن مكان الحادث بعد أن ناوله أحد السكان منشفة.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها تخشى أن يكون الرجل قد فقد الكثير من الدماء.

لكن المتحدث قال: "يسعدنا أن نقول إننا تعقبنا الرجل الذي فقد جزءا من إصبعه في ساوثهامتون وعرفنا مكانه الآن".

وأضاف: "الشاب البالغ من العمر 28 عاما يتلقى العلاج في مستشفى في سالزبوري لإصابته بعد أن طلب المساعدة الطبية بنفسه".