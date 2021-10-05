Getty Images سجل اللاعب المصري البالغ من العمر 29 عاماً تسعة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم.

قال كريس ساتون مهاجم بلاكبيرن روفرز السابق إن مهاجم ليفربول محمد صلاح "أفضل لاعب في العالم" في الوقت الحالي.

ووصف المهاجم الإنجليزي السابق آلان شيرر هدف صلاح المذهل أمام مانشستر سيتي بأنه "أحد أفضل أهداف حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسجل اللاعب المصري البالغ من العمر 29 عاماً تسعة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم.

وقال ساتون: "في هذه اللحظة، هو أفضل من ميسي ورونالدو".

وبعد تسجيله هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر/أيلول، سجل صلاح أحد أفضل أهدافه ليمنح فريقه الصدارة مرة أخرى مقابل مانشستر سيتي.

BBC

وصنع المهاجم المصري الهدف الافتتاحي لساديو ماني بعد شوط مثير للإعجاب، لكن هدف فيل فودين ثم كيفين دي بروين المنحرف منح سيتي نقطة.

وقال ساتون إن "مستويات الثبات" لدى صلاح هي التي تجعله أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى أهدافه التسعة في تسع مباريات في جميع المسابقات، قدم صلاح - الذي لم يوافق بعد على تمديد عقد جديد في آنفيلد - ثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل مهاجم تشيلسي السابق 21 هدفاً خلال الموسم في آخر ثلاث حملات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 32 هدفاً في موسم 2017/2018.

وقال ساتون لبي بي سي راديو 5 لايف: "كانت أرقامه مثيرة في المواسم القليلة الماضية".

وأضاف: "القيام بذلك في تلك المرحلة، وهو ما فعله لسنوات عديدة، يلخص لنا مدى براعته. ما تبحث عنه هو الثبات، وهو يفعل ذلك موسماً بعد موسم، بعد موسم، بينما يتراجع الآخرون".

Getty Images قال ساتون إن "مستويات الثبات" لدى صلاح هي التي تجعله أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي

واتفق ميكا ريتشاردز مدافع إنجلترا السابق - الذي لعب مع صلاح في فريق فيورنتينا الإيطالي في 2015 - مع مهاجم سلتيك السابق.

وقال ريتشاردز: "قلت إن صلاح من الطراز العالمي لسنوات. سخر مني الجميع. وكنت أتغني بمديحه منذ أن كنا معاً في فيورنتينا".

ويضيف: "عندما رأيته في التدريب كنت أقول لنفسي "هذا الرجل خيالي. يمكن أن يتخطى خمسة لاعبين ثم يتخطى الحارس".

ويقول: "يمكنك أن تلعب الكرة معه بأقصى ما تريد وستكون اللمسة الأولى هناك. لقد كان طماعاً في التدريب أيضاً لأنه يعلم أنه سيسجل".

"حاولت إخبار الناس منذ سنوات ولكن لم يرغب أحد في الاستماع إلي - لقد رأيت ذلك - والآن لست متفاجئاً بما يفعله".