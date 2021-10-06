Reuters محمد على يعد من أعظم الرياضيين في العالم.

بيعت مجموعة نادرة من الرسومات والرسومات التخطيطية، واللوحات التي رسمها بطل الملاكمة محمد علي في مزاد بحوالي مليون دولار.

وعرض نحو 26 عملا فنيا في المزاد الذي عقد في دار بونهامز للمزادات في نيويورك.

وبيع رسم "إلسع كنحلة"، وهو أحد أكثر الأعمال التي كان متوقعا شراؤها بسرعة، بمبلغ 425 ألف دولار، أي أكثر من 10 أضعاف التقدير السابق للبيع.

ونال محمد علي ثناء كبيرا باعتباره واحدا من أعظم الرياضيين، والناشطين، وكان شاعرا أيضا، لكن مواهبه الفنية كانت أقل شهرة.

وقال بونهامز إنه كان يرسم طوال حياته، بتشجيع من والده الذي كان فنانا محترفا، وفي النهاية أخذ دروسا من الفنان الرياضي ليروي نيمان.

وقالت هيلين هول، مديرة بونهامز للثقافة الشعبية، قبل البيع: "كان محمد علي رمزا ثقافيا مميزا لجيل بأكمله. وتصور أعماله الفنية الموضوعات القريبة من قلبه: الملاكمة، والحقوق المدنية، والدين، والسلام العالمي، والإنسانية".

وطرح هذه الأعمال في مزاد علني جامع الأعمال الفنية وصديق علي رودني هيلتون براون، الذي قال إن علي رسم أول ثلاث صور له بعد معركة في بوسطن عام 1977. وكان إجمالي سعر البيع 945.524 دولارا، أكثر بثلاث مرات مما كان متوقعا.

وقال بونهامز إن علي رسم لوحة "إلسع كنحلة" خلال تصوير فيلم طريق الحرية في ولاية ميسيسيبي عام 1978، وهو العمل الوحيد الذي يضم قصيدة كاملة لمحمد علي.

وتقول القصيدة: "طاف مثل الفراشة ولسع كالنحلة! نعم، إذا كنت ذكيا، فأنت تركض مثلي!"، وكان أسلوب محمد علي في الملاكمة غالبا ما يوصف بأنه يطفو مثل الفراشة ويلسع كالنحلة.

أما لوحته باللون الأحمر والأبيض والأزرق، التي رسمها عام 1979 على القماش، وتحمل عبارة "أحبك يا أمريكا"، فبيعت بمبلغ 150 ألف دولار، وهناك رسم تخطيطي آخر رسمه في عام 1967 بقلم لباد، وقارن فيه الإسلام بالمسيحية، بيع بـ24 ألف دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتوفي علي في عام 2016 عن عمر يناهز 74 عاما، بعد عقود من إصابته بمرض باركنسون.