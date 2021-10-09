Getty Images صلاح سدد ركلة حرة خطيرة أنقذها حارس المنتخب الليبي

حقق المنتخب المصري انطلاقة جيدة في مباراته الأولى مع المدير الفني الجديد، كارلوس كيروش، بالفوز على المنتخب الليبي، بينما سحق المنتخب الجزائري، ضيفه النيجري، بسداسية، ليصل إلى النقطة السابعة.

وفاز منتخب مصر الوطني لكرة القدم على نظيره الليبي الجمعة بهدف مقابل لا شيء في إطار مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب المصري عمر مرموش في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وارتفع رصيد مصر في هذه التصفيات إلى سبع نقاط بعد مباراة كانت حافلة بالفرص الضائعة من قبل لاعبي المنتخب المصري.

وأضاع عبد الله السعيد فرصة من خطأ دفاعي للمنتخب الليبي في الدقيقة 13 عندما قطع الكرة من أحد المدافعين وسددها لترتطم بقدم مدافع آخر ثم ترتطم بالقائم ومن ثم تخرج من الملعب.

كما أضاع المنتخب المصري فرصة أخرى في الدقيقة 18عندما رفع مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عرضية لم يتمكن أي من اللاعبين المصريين من تسديدها في المرمى الليبي.

وسدد صلاح ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة، لكن حولها حارس المرمى الليبي محمد نشنوش إلى ضربة ركنية.

ويُذكر أن هذه المباراة هي الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش، الذي تولى قيادة المنتخب المصري خلفا لحسام البدري، بعد نتائج مخيبة للآمال.

بذلك يكون المنتخب المصري في صدارة المجموعة السادسة في هذه التصفيات يليه منتخب ليبيا في المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط.

وتقام المباراة الثانية بين مصر وليبيا في إطار نفس التصفيات الاثنين المقبل الموافق 11 أكتوبر في ليبيا.

وفاز منتخب الجزائر الوطني لكرة القدم على منتخب النيجر بستة أهداف مقابل هدف واحد في إطار مباريات المجموعة الأولى في أفريقيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة في ملعب مصطفى شاكر، وأدت نتيجتها إلى ارتفاع رصيد المنتخب الأخضر إلى سبع نقاط متصدرا المجموعة، بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، الذي حصل على النقطة السابعة بفوزه على منتخب جيبوتي.

وسجل للجزائر رياض محرز، الذي سجل هدفين في مرمى النيجر، وسفيان فيغولي، وإسلام سليماني الذي سجل هدفين أيضا، كما سجل الهدف الرابع لصالح منتخب الجزائر لاعب النيجر زكريا سليماني عن طريق الخطأ.

بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب النيجر اللاعب دانيال سوساه في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

كما فاز منتخب بوركينا فاسو على منتخب جيبوتي 4-0 ليستمر في منافسة المنتخب الجزائري، على صدارة المجموعة الأولى.

وسجل لبوركينا فاسو تابوسبا، وعيسى كابوري، ومحمد كوناتي في الدقيقة 59 من زمن المباراة.