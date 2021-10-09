Reuters وافق كريغ على الإعلان عن تبرعه

تبرع النجم السينمائي دانيل كريغ بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني لثلاثة آباء بريطانيين، انطلقوا في رحلة سيرا على الأقدام لمسافة 200 ميل، من أجل جمع تبرعات لمنظمة خيرية تكافح الانتحار، بعد أن انتحرت بناتهن.

وفي الرحلة، التي أُطلق عليها "ثلاثة آباء يمشون"، انطلق أندي إيري ومايك بالمر وتيم أوين من أماكن سكنهم في كمبريا ومانشستر ونورفولك.

ويقوم الآباء الثلاثة بجمع تبرعات لمنظمة "بابيروس" الخيرية.

ووصفوا تبرع كريغ، نجم سلسلة أفلام جيمس بوند، بأنه "رائع".

وقال إيري إنه سعيد بأن النجم وافق على إعلانهم عن تبرعه.

"سماحه لنا بالإعلان عن لفتته أمر رائع، خصوصا أنه ربما الممثل الأشهر في العالم هذه الأيام، أليس كذلك؟".

وماتت صوفي ابنة إيري قبيل عيد الميلاد في 2018، بينما انتحرت بيث ابنة بالمر في مارس/ آذار 2020، بعد أيام من وفاة إيميلي ابنة أوين.

وفي وقت سابق، قال إيري إنهم قرروا خوض هذه الرحلة الصعبة لأنهم يريدون أن يساهموا في ألا يعاني آباء آخرون مما عانوه.

"لقد قُذف بنا إلى هذا المكان. لم نأت بمحض إرادتنا، لكننا هنا الآن، وعلينا أن نفعل شيئا. إذا استطعنا أن نساعد عائلات أخرى، فلنفعل".

ومن المخطط أن يقطع الآباء، الذين انطلقوا في مسيرتهم بالفعل، نحو 20 ميلا في اليوم، متنقلين بين منازل الثلاثة.

ويتوقع الآباء الثلاثة أن ينجزوا رحلتهم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول.