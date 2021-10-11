Getty Images حسم كيليان مبابي نتيجة المباراة لصالح فرنسا لتفوز في نهائي دوري الأمم الأوروبية

سجل كيليان مبابي هدفا مثيرا للجدل لتخطف فرنسا الفوز من إسبانيا بعد أن كانت متأخرة بهدف وتحصل على لقب من تأخرها لتفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح فرنسا. واحتسب هدف النجم مبابي بعد أن سدد الكرة فمرت من تحت حارس المرمى أوناي سيمون.

وكان بنزيمة قد سجل هدفا رائعا ليعادل النتيجة قبل أن يضيف مبابي هدف الفوز.

لكن الهدف سيكون موضع جدل، حيث تم احتسابه على الرغم من أن مهاجم باريس سان جيرمان، كان في وضع تسلل عندما مرر ثيو هيرنانديز الكرة له ولكنها لمست مدافع إسبانيا إيريك غارسيا قبل أن تصل إلى مبابي، وتنص القواعد على ألا يحتسب الهدف في هذه الحالة.

BBC

ولعبت فرنسا مباراة صعبة، خاصة وأنها تأهلت للنهائي في سيناريو مماثل أمام بلجيكا فقد تأخرت بهدفين ولكنها قلبت النتيجة إلى فوز بثلاثة أهداف.

وعلى الرغم من أن فرنسا كانت أقل استحواذا على الكرة (36٪) في مباراتها أمام إسبانيا، إلا أنها كانت دائما تشكل تهديدا بهجماتها المرتدة التي سجل من خلالها مبابي هدف الفوز.

وكانت إسبانيا قد تقدمت بهدف لميكيل أويارزابال.

وتصدى الحارس هوغو لوريس لتسديدتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة ليضمن فوز فرنسا بالبطولة.

وكانت البرتغال فازت باللقب الافتتاحي لدوري الأمم الأوروبية في عام 2019.