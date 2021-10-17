Getty Images راوغ محمد صلاح عدة لاعبين داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الزاوية البعيدة

وصف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب النجم المصري محمد صلاح بأنه "أفضل لاعب في العالم"، وذلك عقب أداء رائع في مباراة انتهت بفوز الريدز على واتفورد بخمسة أهداف نظيفة.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الأول بعد تمريرة حاسمة إلى ساديو ماني. كما سجل هدفا رائعا بمجهود فردي.

وفي حديثه عن محمد صلاح، قال كلوب لقناة "بي تي سبورت": "إنه في القمة. جميعنا نرى ذلك. من أفضل منه؟"

وأضاف: "أداؤه كان رائعا اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة والهدف الآخر كان مميزاً".

وسجل صلاح في جميع مبارياته الثمانية الأخيرة مع ليفربول.

وفي مباراة ليفربول وواتفورد يوم السبت، راوغ صلاح عدة لاعبين من الفريق الخصم قبل أن تستقر الكرة التي سددها في الزاوية البعيدة، مسجلاً هدفاً شبيها بهدفه ضد فريق مانشستر سيتي، الذي قال كلوب إن مشجعي الريدز سيذكرونه لـ"خمسين أو ستين عاما".

وقال كلوب إن صلاح من "نوعية اللاعبين التي يمكنها القيام بهذه الأشياء من أجلنا".

وسجّل صلاح هدفه رقم 104 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم مهاجم تشيلسي السابق ديدييه دروغبا، كأفضل هداف إفريقي في تاريخ البطولة.

وقال ساديو ماني الذي رفع رصيد أهدافه إلى مئة هدف إن زميله صلاح "من أفضل لاعبي العالم". وأضاف "هذا الهدف يفاجئكم لكننا نراه طوال الوقت خلال التمارين".

وتناوب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2008، باستثناء عام 2018، حين فاز بها لوكا مودريتش.

لكن يورغن كلوب يعتقد أن المهاجم المصري البالغ من العمر 29 عاما، هو الأفضل حاليا.

وقال "لا داعي للحديث عما فعله ميسي ورونالدو لكرة القدم العالمية. لكن في الوقت الحالي، هو [صلاح] الأفضل".

وأضاف: "أنا أراه كلّ يوم. هناك أشخاص مثل (روبرت) ليفاندوسكي ورونالدو وميسي و(كيليان) أمبابي، لكن الآن، إنه بالتأكيد على رأس تلك اللائحة".

وأيّد مدافع إنجلترا السابق مارتن كيون وجهة نظر كلوب في حديث لـ"بي بي سي وان" قائلاً: "تمريرة محمد صلاح إلى ساديو ماني كانت خيالية. نشاهد صلاح في مستوى ليونيل ميسي".

وقال كلاوديو رانييري مدرب واتفورد: "محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل. كل ما يلمسه هو هدف".