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ستتطلب معالجة تغير المناخ من قادة العالم اتخاذ إجراءات على المستوى العالمي.

لكن كأفراد، نساهم أيضا في إحداث أضرار بالبيئة ونساهم في تفاقم التغير المناخي. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل تأثيرك الشخصي.

1.عزل منزلك

من تركيب مضخة حرارية إلى خفض التدفئة، هناك مجموعة كبيرة من التغييرات في جميع أنحاء المنزل يمكن أن تساعد الكوكب.

يقول الدكتور نيل جينينغز، الأكاديمي من إمبريال كوليدج لندن "إن التحول من نظام التدفئة الذي يعمل بالغاز أو بالمتجات النفطية إلى مضخة حرارية كهربائية يحدث فرقا كبيرا".

"على الصعيد اليومي يمكن أن يساعدنا إطفاء الأنوار والأجهزة عندما لا تكون قيد الاستخدام في توفير المال مع تقليل تأثيرنا على تغير المناخ".

ستقدم حكومة بريطانيا منحا قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني لتركيب مضخات حرارية اعتبارا من أبريل/نيسان 2022.

يمكننا تغيير منازلنا من خلال تحسين العزل في الجدران والأسقف والنوافذ.

يعد سد الفجوات في جدران المنزل أحد أرخص الطرق وأكثرها فعالية لتوفير الطاقة، وفقا لمنظمة "إنرجي سيفينغ ترست". يتضمن ذلك سد الفجوات غير المرغوب فيها التي تسمح بدخول الهواء البارد وإخراج الهواء الدافئ، مثل النوافذ أو الأبواب أو الألواح.

وتقدر "إنرجي سيفينغ ترست" أن سد الفجوات يمكن أن يوفر 25 جنيها إسترلينيا سنويا على فواتير الأسرة.

2. تخلص من مخلفات الطعام وقلل من تناول اللحوم الحمراء

تنتج الثروة الحيوانية 14٪ من جميع غازات الدفيئة، وتعتبر الماشية أكبر مساهم في هذه الغازات.

إن أبسط الطرق وأكثرها فعالية للحد من تأثيرك هو تقليل اللحوم والألبان في نظامك الغذائي، وخاصة اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن ولحم البقر.

من الواضح أن هناك أخبارا جيدة للنباتيين، ولكن هناك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها.

تقول عالمة الأحياء مارغريت غيل من جامعة أبردين، إنها ليست مجرد مسألة "تصنيف المنتجات الفردية على أنها جيدة أو سيئة".

وتضيف أن البصمة الكربونية لأي طعام معين تعتمد أيضا على كيفية إنتاجه، ومن أين يأتي، وما إذا كان في موسمه.

ويقول الدكتور جوناثان فولي، الذي يبحث في حلول تغير المناخ، إنه يمكنك توفير المال وتقليل الهدر عن طريق إعداد حصص صغيرة من الطعام وتخزين بقاياه الطعام لاستخدامها لاحقا.

ويهدر العالم ما بين 25% و30% من طعامه، وفق مؤسسة "وايست ريسورسز أكشن بروغرام".

3. سياقة أقل، طيران أقل

النقل مسؤول عن ما يقرب من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

قد يكون العيش بدون سيارات "أكثر الأشياء تأثيرا التي يمكننا القيام بها لتقليل انبعاثات وسائل النقل لدينا"، وفقا للدكتور جينينغز.

ومع ذلك، فإن التخلي عن السيارة ليس ممكنا للجميع، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة لا توجد بها وسائل نقل عام جيدة، أو تعمل في نوبات ليلية عندما تتوقف تلك الوسائل.

لا يزال للخطوات الصغيرة تأثير، مثل المشي وركوب الدراجات في المتاجر المحلية أو مشاركة رحلات السيارات مع الأصدقاء أو الجيران.

Getty Images يمكن أن يؤدي شراء الأشياء المستعملة إلى تقليل الهدر وتوفير المال أيضا

أصبحت السيارات الكهربائية أكثر انتشارا، لكنها لا تزال باهظة الثمن. ولا يعد السفر صديقا للبيئة حقا إلا إذا كانت الكهرباء المستخدمة لتشغيل السيارة تأتي من مصادر الطاقة الخضراء، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية. شكلت المصادر منخفضة الكربون 58٪ من كهرباء بريطانيا في عام 2020، بما في ذلك الطاقة النووية.

لسوء الحظ بالنسبة للمسافرين المتحمسين، يعد الطيران أحد أكثر الأشياء التي يمكن أن نقوم بها كأفراد.

الرحلات الداخلية لها أكبر انبعاثات للفرد لكل كيلومتر.

يمكن أن يكون لرحلات القطار أقل من خمس تأثير الرحلة الداخلية، على الرغم من أنها قد تكون أكثر تكلفة. يمكن أن يساعد الحجز مقدما في تقليل التكلفة.

يقول الدكتور جينينغز "بالنسبة لأولئك الذين يسافرون كثيرا، فإن تقليل عدد الرحلات التي تقوم بها سيحدث فرقا كبيرا في بصمتك الشخصية".

4. فكر قبل أن تشتري

يتطلب صنع زوج واحد من الجينز استهلاك 3781 لترا من الماء، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع مراعاة إنتاج القطن وتصنيعه ونقله وغسله.

يمكنك الحد من تأثيرك عن طريق إصلاح العيوب البسيطة في الملابس بدلا من الاستبدال، والتبرع بدلا من التخلص منها، واختيار العناصر عالية الجودة التي تعتقد أنها ستستمر لفترة أطول.

يعرض عدد متزايد من الشركات ملابس للإيجار، مما يساعد على تقليل الهدر في صناعة الأزياء. يمكنك أيضا محاولة شراء الملابس المستعملة.

يمكن أن يكون لاختيار الأجهزة المنزلية المناسبة أيضا تأثير إيجابي على بصمتك الكربونية. يقترح الدكتور جينينغز التأكد من شراء المنتجات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مثل الغسالات، عندما يحتاجون إلى استبدال.