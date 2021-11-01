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أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية نصحوها أن تستريح لمدة أسبوعين وأن تقوم بمهام خفيفة فقط حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب الإرهاق الذي تعرضت له في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمضت الملكة ليلة في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وهي أول ليلة تقضيها في المستشفى منذ ثماني سنوات.

لكن ذلك جاء بعد أسابيع قليلة مزدحمة بشكل خاص من المشاركات العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا.

1 أكتوبر/ تشرين الأول

بدأت الملكة نشاطها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في قلعة بالمورال في اسكتلندا المحاطة بالغابات والأراضي الزراعية ، حيث شاركت في زرع شجرة مع أمير ويلز.

كان الاثنان يروجان لحملتهما الخضراء لزراعة أشجار وحثا الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة على زرع شجرة قبل اليوبيل البلاتيني العام المقبل. والتقت الملكة والأمير تشارلز بأطفال المدارس الابتدائية خلال الحدث.

Getty Images الملكة والأمير تشارلز يزرعان شجرة في إطار حملة الملكة الخضراء

Getty Images عاهل بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، التقت بتلاميذ مدارس في اسكتلندا بعد زراعة الشجرة

2 أكتوبر/ تشرين الأول

في اليوم التالي، سافرت الملكة لمسافة أكثر من 100 ميل ووصلت إلى عاصمة اسكتلندا إدنبرة لافتتاح الدورة السادسة للبرلمان الاسكتلندي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها مراسم الافتتاح هذه بدون زوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي هذا العام عن عمر يناهز 99 عاما. وتحدثت عن مشاعرها العميقة تجاه اسكتلندا.

Getty Images حضرت الملكة رفقة أمير ويلز مراسم افتتاح الدورة السادسة للبرلمان الاسكتلندي

6 اكتوبر/ تشرين الأول

بعد بضعة أيام، استقبلت الملكة دبلوماسيين من بليز (هندوراس البريطانية سابقا) ومن اليونان عبر مكالمة فيديو.

وفي اليوم نفسه، التقت بأفراد من الجيش الكندي في قصر وندسور في حدث بمناسبة الذكرى 150 للفوج الملكي للمدفعية الكندية. وأجرت فيما بعد مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

Getty Images قدمت الملكة سيف القائد العام لممثلي الفوج الملكي للمدفعية الكندية

7 أكتوبر/ تشرين الأول

في هذا اليوم سافرت الملكة إلى لندن لحضور إطلاق سباق التتابع في ألعاب الكومنولث في قصر باكنغهام.

كان هذا أول حدث كبير لها في قصر باكنغهام منذ أن بدأ وباء كوفيد ورافقها فيه ابنها الأصغر الأمير إدوارد.

Getty Images وضعت الملكة رسالة في عصا سباق التتابع المجوفة التي سيحملها المتسابقون وستسافر عبر 72 دولة ومنطقة في دول الكومنولث قبل الألعاب في عام 2022

12 أكتوبر/ تشرين الأول

بعد أيام قليلة حضرت قداسا في كنيسة دير وستمنستر، للاحتفال بالذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي.

وشوهدت الملكة تستخدم عصا للمشي عند دخولها الكنيسة، حيث رافقتها الأميرة الأميرة آن.

Getty Images يُعتقد أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الملكة عصا في حدث عام كبير أثناء حضورها قداس في كنيسة وستمنستر

13 أكتوبر/ تشرين الأول

استقبلت الملكة عازفة البيانو إيموجين كوبر ( الحاملة للقب ديم)، في قصر باكنغهام ، وقدمت لها ميدالية الملكة للموسيقى لعام 2019.

كما عقدت ثلاثة لقاءات أخرى بالجمهور.

Getty Images تمنح ميدالية الملكة للموسيقى كل عام لموسيقي محدد، وذهبت عام 2019 إلى عازفة البيانو الإنجليزية إيموجين كوبر

14 أكتوبر/ تشرين الأول

في اليوم التالي، سافرت الملكة إلى كارديف لافتتاح الولاية السادسة لجمعية ويلز الوطنية وهي الهيئة التشريعية في ويلز

كانت هذه أول زيارة لها إلى ويلز منذ خمس سنوات، وأشادت بروح الشعب الويلزي خلال الوباء.

وأثناء وجودها هناك، أعربت على ما يبدو عن غضبها من أشخاص "يتحدثون ولكن لا يفعلون" أي شيء بشأن تغير المناخ.

Getty Images تم إطلاق 21 طلقة تحية في خليج كارديف بمناسبة وصول الملكة إلى المدينة

16 أكتوبر/ تشرين الأول

بحلول يوم السبت، عادت إلى إنجلترا - لحضور يوم الأبطال في مضمار أسكوت لسباق الخيل في بيركشير.

Getty Images الملكة تحرص على حضور سباقات الخيل

18 أكتوبر/ تشرين الأول

عقدت الملكة لقاء افتراضيا مع الحاكمة العام الجديدة لنيوزيلندا السيدة سيندي كيرو. يتمثل دور الحاكم العام لنيوزيلندا في العمل كممثل للملكة في نيوزيلندا.

Getty Images الملكة تستقبل بيل غيتس في قمة الاستثمار

19 أكتوبر/ تشرين الأول

يوم الثلاثاء كان لديها لقاءان افتراضيان خلال اليوم مع السفير الياباني وسفير الاتحاد الأوروبي.

ثم في المساء عادت إلى قلعة وندسور لاستضافة حفل استقبال للضيوف الذين يحضرون قمة الاستثمار العالمي، بما في ذلك قادة الأعمال الملياردير مثل بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت ورافق الملكة في حفل الاستقبال أمير ويلز ودوق كامبريدج .