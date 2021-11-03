Getty Images حمدوك يعلن تمسكه بعودة الأمور في السودان لما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري الأخير

نفى رئيس الوزراء السوداني المخلوع، عبد الله حمدوك، موافقته على العودة إلى قيادة الحكومة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من حمدوك أن المفاوضات لا تزال مستمرة بينه وبين القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة.

وكرر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي الثلاثاء دعوة واشنطن إلى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى إعادة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين، عقب استيلاء الجيش على السلطة.

وقال فيلتمان للصحفيين إن الجانبين المدني والعسكري كليهما أظهر ضبط النفس في احتجاجات السبت الماضي، وكان هذا يدل على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا، من أجل إيجاد طريقة للعودة إلى المرحلة الانتقالية التي تشمل العسكريين والمدنيين معا.

وجاء الانقلاب العسكري الأخير بعد عامين ونصف العام من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس البشير الذي حكم السودان، ثالث أكبر دولة في أفريقيا، لمدة ثلاثة عقود.

Getty Images متظاهرون سودانيون أغلقوا جزءا من شارع 60 في العاصمة الخرطوم

وقال سكان محليون إن الإضرابات والإجراءات الأمنية الأخيرة شلت الحياة في السودان.

وأغلقت البنوك ومعظم الأسواق، مع فتح عدد قليل فقط من المتاجر الصغيرة والأكشاك.

وأغلقت السلطات الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث الخرطوم أم درمان والخرطوم بحري عبر نهر النيل.

وتنفذ نقابات الأطباء والمصرفيين والمعلمين وجماعات أخرى إضرابا منذ الأسبوع الماضي. وأعلنت استمرارها حتى تلبية المطالب، بينما قامت لجان بتحصين الأحياء ووضع جداول للاحتجاجات والعصيان المدني.

وتتراوح المطالب بين تسليم السلطة للمدنيين بالكامل إلى توجيه اتهامات جنائية لقادة الانقلاب.