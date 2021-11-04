Reuters نجيب ميقاتي: :عازمون على معالجة ملف العلاقة مع السعودية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عزمه معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة ، مشيرا إلى أنه لن يترك هذا الملف أبداً عرضة للسجال السياسي.

وقال ميقاتي ، في مؤتمر صحفي من السرايا الحكومي :"مخطئ من يعتبر أنه يستطيع إخراج لبنان من حضنه العربي وخصوصاً السعودية" ، مشيرا إلى أن المواقف الشخصية لوزير الإعلام (جورج قرداحي) أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل دول الخليج.

وكرر رئيس الوزراء اللبناني دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي "بتحكيم ضميره واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية".

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ولفت ميقاتي إلى أن الحكومة تعرّضت للتعطيل من داخلها ، مشيرا إلى أنه "بعد شهر من عمر الحكومة واجهنا أول امتحان وقررنا عدم التدخل بالقضاء بأي شكل من الأشكال وحاولنا بكل قوة أن ندع ملف انفجار المرفأ في القضاء وعدم التدخل به".

وأكد ميقاتي أن "مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة الملفات بعيدا عن الإملاءات و لا يمكن لأي فريق لبناني أن يختصر البلاد بمفرده ، ومخطئ من يعتقد أن التعطيل ورفع السقف السياسي هو الحل".

وشدد ميقاتي على أن الاستحقاق الأبرز المطلوب هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتي ستحدد توجه البلد الفعلي .

Reuters