Getty Images وجد الرجل ميتا على الرصيف خارج السفارة الروسية في برلين

عثر على دبلوماسي روسي ميتا الشهر الماضي، خارج سفارة بلاده في العاصمة الألمانية برلين.

ووجد عناصر الشرطة التي تحرس المجمع جثة الرجل على الرصيف في 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حسبما ذكر موقع صحيفة دير شبيغل.

وأضافت الصحيفة أنه سقط على ما يبدو من طابق علوي، لكن لم يتضح كيف.

ووصفت السفارة الروسية مقتل الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه بأنه "حادث مأساوي".

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية وفاة الرجل لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل. ولم تعلّق الشرطة في برلين علانية على الوفاة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة يوم الجمعة.

وتقول التقارير إن الرجل كان يبلغ من العمر 35 عاما، ويرجح أنه كان يتولى منصب السكرتير الثاني في السفارة الروسية.

وقال موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، إنه استخدم بيانات متاحة لإثبات أن الرجل هو نجل نائب مدير الدائرة الثانية بوكالة الاستخبارات الروسية "إف إس بي".

وسبق أن تم ربط الدائرة الثانية بمقتل المواطن الجورجي وقائد المتمردين في الشيشان السابق زليمخان خانغوشفيلي، الذي أصيب برصاصة في رأسه في حديقة في برلين في أغسطس/آب 2019.

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واتهمت ألمانيا روسيا بإصدار الأمر بالقتل.

كما تم ربط مسؤولي الدائرة الثانية بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في عام 2020.

وبحسب دير شبيغل، لم توافق السفارة الروسية على تشريح الجثة بعد وفاة الدبلوماسي الشهر الماضي.

وقالت السفارة في بيان لها إن "الإجراءات المتعلقة بإعادة جثمان الدبلوماسي تم اتخاذها على الفور مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الطبية الألمانية المسؤولة وفقا للإجراءات المتبعة الحالية".

وأوضحت أنها تعتبر "التكهنات التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام الغربية" بشأن وفاة الدبلوماسي "غير صحيحة على الإطلاق".