قالت الشرطة إنها عثرت على ثمانية جمال وحيوان لاما تمشي في شوارع مدريد في الساعات الأولى من صباح الجمعة بعد هروبها من سيرك.

وألقى مالك سيرك كيروس، باللوم على قيام نشطاء حقوق الحيوان بما وصفه بـ"التخريب".

ورُصدت الحيوانات في حوالي الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) في المنطقة الجنوبية من كارابانتشيل بالقرب من مقر السيرك.

وقالت الشرطة إن الضباط اعتنوا بها حتى يمكن إعادتها "سالمة ومعافية".

وقال مدير السيرك ماتي مونوز لوكالة فرانس برس إن السياج الكهربائي حول حظيرة الحيوانات قد انقطع.

ووجه أصابع الاتهام إلى النشطاء الذين قال إنهم يحتجون على السيرك كل عام.

وقال إنه شعر بالارتياح لأنه عُثر على اللاما والجمال ذات السنامين والمغطاة بوبر سميك أشعث.

وقال: "لم يحدث شيء سيئ، الحمد لله".

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وجاءت الجمال ذات السنامين في الأصل من صحاري وسط وشرق آسيا ويمكنها البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية.

وهي في الأصل جمال برية بيد أنه الغالبية العظمى منها يتم تدجين الآن.