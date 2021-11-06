أنقذ فريق طوارئ رجلا علق داخل جدار في مسرح في مدينة سيراكيوز في ولاية نيويورك.

واستدعي رجال مكافحة الحرائق في الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (11.30 بتوقيت غرينتش) عقب سماع شخص يقرع الجدار من الداخل، طالبا النجدة.

ويعتقد أن الرجل ظل عالقا في تجويف بين الجدران ليومين على الأرجح.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فرق الإنقاذ بحثت في تجويف في جدران المسرح ووجدت الرجل عاريا وأودعته مستشفى قريبة لتلقي العلاج.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في المدينة إنه ليس من الواضح حتى الآن كيف دخل الرجل إلى ذلك التجويف بين الجدران.

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وأدلى مايك إنتاليتا، مدير مسرح لاندمارك، بتصريحات لموقع Syracuse.com الإلكتروني أشار خلالها إلى أن الرجل شوهد وهو يتجول في محيط المسرح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ورجح أن الموظفين الذين رأوه لم يتمكنوا من متابعة مكان وجوده فظنوا أنه غادر المكان.

وتابع: "لا أدري هل دخل إلى هناك للتدفئة، أم لاستخدام المرحاض، لا أدري".

وقال جون كاين، نائب رئيس إدارة مكافحة الحرائق في مدينة سيراكيوز لوسائل إعلام محلية إن الرجل اختبأ في التجويف بين الجدران ليومين ثم علق هناك بعد أن سقط داخل أحد جدران مرحاض الرجال في المسرح.

ورجحت شرطة المدنية أن هذا الرجل يعاني من خلل عقلي ولن توجه إليه أية اتهامات، ولن يتم الكشف عن هويته.