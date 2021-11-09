توفي الممثل المصري أحمد خليل، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

أعلن ذلك نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، عبر حسابه على موقع انستغرام ونعاه قائلا "وداعاً أيها العملاق"، مرفقاً تعليقه بصورة للممثل الراحل.

وأشار زكي إلى أن جثمان الراحل سيشيع ظهر الثلاثاء، من أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة.

ولد الممثل الراحل، واسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم، بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر عام 1941، ودرس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1965، وعين معيدًا بالمعهد قبل أن يشارك في العديد من المسرحيات أبرزها: طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة.

شارك خليل في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها: سليمان الحلبي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب، الساقية تدور، هوانم جاردن سيتي وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال الراحل كان مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض حاليا وتشاركه فيه البطولة الممثلة ميرفت آمين.

كان خليل قد التحق بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية دون علم والده، الذي كان يرغب في أن يراه مهندسا، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز خليل المركز الأول في دراسته، فاقتنع بذلك والده ووافق على إكماله مشواره الفني.

تميز خليل بأدواره في الدراما التلفزيونية مقارنة بالسينما، وكان قد سافر إلى الخليج في السبعينيات من القرن الماضي، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني آنذاك ما أدى لابتعاده عن العمل في السينما المصرية.

وكان خليل قد أعلن مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا ودخل المستشفى، وكشف عن تطورات حالته الصحية قائلا إنه "مريض جدا بسبب إصابته بفيروس كورونا وتفاقم أعراضه مضاعفاته".

وخرج الممثل الراحل من المستشفى قبل أيام، لكن حالته الصحية تدهورت مجددا ما أدى لنقله إلى المستشفى مرة أخرى، حيث توفي الثلاثاء.

وبذلك ينضم أحمد خليل إلى قائمة من الممثلين المصريين، الذين أودت بحياتهم جائحة كورونا وأبرزهم سمير غانم، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان، هادي الجيار، ورجاء الجداوي.