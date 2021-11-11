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لا يزال الجدل حول تصريحات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى حول منظومة التعليم العالي في مصر، وعن ما وصفها بـ"مواجهة الفكر المتطرف"، مستمرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مما استدعى ردا من بعض المفتين ومن علماء الأزهر.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد اعتبر في تعليق في إحدى حلقات برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه عبر قناة "القاهرة والناس" أن "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وأضاف: "عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات"، قبل أن يستطرد قائلا: "ليه أدخل أجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

رد بعض علماء الدين

وتعليقا على تصريحات عيسى قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن إهمال الإنسان لعمله بدعوى أداء القربات الدينية أمر مرفوض، كما هو الحال بالنسبة للتدخّل في خصوصيات الآخرين. وأشار كريمة أنه لا يمكن منع إنسان يقرأ آيات من القرآن يوميًا في وقت فراغه.

واعتبر الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أن حكم ممارسة العبادات أثناء أوقات العمل منقسم إلى شقين، الشق الأول يخص عقود العمل التي تنص على أوقات معينة للدوام، وهنا ليس من حق العامل ممارسة العبادات في أوقات العمل دون الرجوع إلى صاحب العمل. أما الشق الثاني فيخصّ الأعمال التي تحكمها المهام مثل أن يتفق الطرفان على أداء مهمة معينة دون اشتراط الوقت لأداء تلك المهمة، وهنا من حق العامل ممارسة العبادات أو أي نشاط كما يحب دون مراجعة صاحب العمل.

وشنّ الداعية الشيخ عبدالله رشدي، هجوما على عيسى اعتبر فيه أن "انزعاج إبراهيم عيسى من رؤية إنسان يقرأ القرآن في محل عمله دال على خلل في قناعاته."

#إبراهيم_عيسى

تصريحات عيسى في البرنامج أحدثت موجة من الغضب والجدل وأدخلت اسمه في قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر موقع تويتر في مصر.

ونال حديثه عن "قراءة الصيدلي للقرآن" القسم الأكبر من اهتمام المغردين.

ورأى قسم من الآراء أن "ما يفعله إبراهيم عيسى والتيار الذي يمثله ينعكس ازديادا في التطرف المضاد في المجتمع".

واستغرب كثيرون ربط عيسى "مقررات الكليات النظرية بقراءة الصيدلي للقرآن".

واعتبر البعض أن كون شخص ما أصبح دكتورا أو مهندسا لا يعني أن عليه فقط قراءة هذه العلوم وتجاهل العلوم الخاصة بدينه.

في المقابل دافع البعض عن عيسى معتبرين أن "كلامه أخرج من سياقه".

ورأى فريق من المغردين أن المذيع المصري "قال بشكل واضح إن قراءة القرآن شيء جيد ولم يقلل أبداً من شأنه".

ورأى البعض أن كلام عيسى، عن أن الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين، صحيح، وأن "الخطاب الديني الأصولي نجح من خلال ذلك في تغييب عقول أعلى نخب المجتمع تعليما" على حد قولهم.

وأعرب البعض عن تضامنهم مع عيسى ضد "الحملة الموجهة إليه الآن من بعض الجماعات، واقتطاع بعض الصحفيين تصريحاته واجتزاءها".