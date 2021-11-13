Getty Images أحرز محمد النني الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك أنغولا

تأهل منتخب مصر لكرة القدم للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد تعادله على نظيره الأنغولي بهدفين لكل منهما.

بينما يحتاج المنتخب الجزائري لنقطة واحدة من مباراته المقبلة التي يستضيف فيها منافسه بوركينا فاسو، أما المنتخب المغربي الذي حسم تأهله للمرحلة الأخيرة من التصفيات مبكرا، فعزز صدارته بالوصول إلى النقطة 15.

المنتخب المصري حسم بالتعادل مع أنغولا، قمة المجموعة السادسة، برصيد 11 نقطة، ما يؤهله لخوض المرحلة النهائية من التصفيات في مارس/ آذار المقبل.

ويعتبر التأهل للمرحلة النهائية محسوما بغض النظر عن نتيجة مباراة منتخب مصر مع منتخب الغابون التي تُقام الثلاثاء المقبل في مصر.

ويأتي ترتيب منتخبات المجموعة التي تتصدرها مصر كما يلي، مصر 11 نقطة، والغابون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأنغولا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وافتتح منتخب أنغولا التهديف في الدقيقة 25 من الشوط الأول بهدف أحرزه هيلدر كوستا من تسديدة مباشرة على مرمى منتخب مصر.

وسجل الهدف الثاني، اللاعب مبالا نزولا من ضربة جزاء، في في حين قلص لاعب منتخب مصر محمد النني الفارق بين الفريقين بعد إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل أكرم توفيق لمنتخب مصر، الذي يقوده المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة عددا كبيرا من الفرص الضائعة من بينها تمريرة لم يتمكن نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح من اللحاق بها في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وكان المنتخب المصري يعلم أنه يحتاج فقط إلى التعادل، أي الحصول على نقطة واحدة، لتصدر المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

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وفاز منتخب مصر في مباراتي الذهاب والعودة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

كما حقق منتخب الغابون فوزا على نظيره الليبي الجمعة أيضا بعد أن انتهت المباراة على أرض الغابون بهدف دون رد أحرزه اللاعب أوباميانغ.

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وشارف منتخب الجزائر الوطني لكرة القدم على الوصول للمرحلة النهائية من التصفيات بعد فوز سهل على منتخب جيبوتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت الجمعة، ضمن المحموعة الأولى.

وتتصدر الجزائر المجموعة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو، التي تحتل المركز الثاني. ويستعد الفريقان لمباراة تجمعهما الثلاثاء المقبل على أرض منتخب الجزائر.

ولايزال المنتخب الجزائري بحاجة لنقطة واحدة على الأقل من المباراة الأخيرة له في المجموعة بينما يحتاج بوركينا فاسو للفوز.

أما المنتخب المغربي الذي حسم الصعود مبكرا، فعزز صدارته للمجموعة التاسعة، بعدما حقق فوزا عريضا بثلاثة أهداف نظيفة على مضيفه المنتخب السوداني.

وسجل ريان مايي الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الثالثة قبل أن يعزز بالثاني، في الدقيقة 63.

وسجل عمران لوزة الهدف الثالث والأخير، للمغرب في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع المغرب رصيده إلى 15 نقطة، بينما توقف رصيد المنتخب السوداني عند نقطتين.