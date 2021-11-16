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بيعت لوحات ومنحوتات لفنانين مشهورين مثل آندي وارهول وجاكسون بولوك في مزاد بنيويورك في إطار إجراءات تسوية طلاق.

وبلغت حصيلة بيع المجموعة أكثر من 676 مليون دولار، وذلك في مزاد أقيم يوم الاثنين.

وكانت القطع الـ35 مملوكة لقطب العقارات هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا. وطلب من الزوجين بيع المجموعة وتقسيم العائدات خلال محاكمة الطلاق في عام 2018.

ومن المقرر طرح 35 قطعة فنية أخرى في مزاد العام المقبل.

ومن بين القطع المعروضة للبيع لوحة "رقم 7" التي رسمها مارك روثكو، وبيعت بمبلغ 82.5 مليون دولار، وهو ثاني أعلى سعر لعمل لروثكو.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري، لكن وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، شهد المزاد تنافسا شرسا بين ممثلين لعملاء آسيويين.

وحقق عمل جاكسون بولوك، المعنون "رقم 17 - 1951"، 61.2 مليون دولار.

كما بيع عمل "تسع مرلينات" لآندي وارهول، الذي أنجزه بعد وقت قصير من وفاة الممثلة مارلين مونرو، مقابل 48.5 مليون دولار.

وقدرت قيمة المجموعة بـ400 مليون دولار، وقد قامت بجولة في العديد من المواقع بما في ذلك تايبيه وهونغ كونغ وباريس ولندن قبل العودة إلى نيويورك.

وقال تاجر التحف الفنية أندرو فابريكانت لصحيفة نيويورك تايمز إن ليندا ماكلو كانت مقتني التحف الرئيسي وقد باع لها العديد من القطع التي عُرضت للبيع بالمزاد يوم الإثنين.

وقال "كل الأعمال في هذا المزاد مميزة وفريدة من نوعها".

وانفصل الزوجان العام الماضي بعدما عاشا سويا 59 عامًا، ولكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الأعمال الفنية، ولذا عين القاضي مسؤولًا للإشراف على بيعها.