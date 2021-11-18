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أثار قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر منع عدد من المغنيين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، جدلا واسعا في مصر.

وتضمنت القائمة، التي أصدرتها النقابة برآسة الفنان هاني شاكر، 19 اسماً من "مؤدي المهرجانات" الممنوعين من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

ونشر شاكر قرار النقابة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأكدت النقابة أنه: "يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

وفي تصريح تلفزيوني قال شاكر إنه "ليس ضد فن المهرجانات ولكنه ضد الكلمات والأصوات غير الجيدة، وإن قرار النقابة الأخير بعرض أسماء الممنوعين من الغناء يستهدف 'تنقية الأوضاع'".

وأضاف: "طول ما أنا موجود مش هسمح بالمهازل".

"حماية المهنة"

أحمد شوشة - بي بي سي

وفي مقابلة مع بي بي سي، برر طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، القرار الأخير بأن النقابة "تقوم بدورها في حماية المهنة كقيمة وحماية المجتمع والذوق العام في مصر والعالم العربي".

وأضاف مرتضى أن النقابة "خاطبت إدارة يوتيوب لمنع أغاني المهرجانات مستندةً على القانون المصري الذي يشترط موافقة نقابة المهن الموسيقية للغناء".

ويرى الناقد الموسيقي، مصطفى حمدي، أن "أحدًا لا يستطيع فرض وجهة نظره على الذوق العام، وأن تشكيل الذوق العام أمر أكبر من مجرد قرار تصدره أي جهة ولو كانت نقابة المهن الموسيقية".

ويوضح حمدي لبي بي سي أن المهرجانات "باتت لونًا موسيقيًا منتشرًا بين شرائح واسعة في المجتمع المصري وله أبعاد اجتماعية أيضًا".

ويضيف الناقد الموسيقي أن للنقابة "تاريخ في مثل هذه القرارات"، إذ أوقفت المطرب حميد الشاعري قبل نحو 30 عامًا بسبب اعتماده على جهاز موسيقي إلكتروني بدلًا من الموسيقى الحية، لكن تجربة الشاعري عاشت فيما بعد ونُسي من اتخذوا قرار إيقافه.

ردود فعل

وردا على القرار، ظهر الفنان الشعبي حمو بيكا في فيديو مباشر عبر حسابه في انستاغرام وفيسبوك منتقدا قرار وقفه عن الغناء.

واتهم المغني الشعبي المصري أشخاصا لم يسمهم بالوقوف وراء هذا القرار.

وأوضح بيكا: "أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني".

وأضاف: "الناس بتستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنا نشتغل برة مصر ونسيب بلدنا".

https://www.instagram.com/p/CWYp4ECACEg/

قرار النقابة أثار عاصفة من التعليقات المؤيدة والرافضة، وتصدرت أسماء الفنانين الممنوعين من الغناء قائمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ولفت تعليق الملياردير المصري، نجيب ساويرس، الانتباه واصفا قرار المنع بالمعيب وعلق قائلا: "أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء".

وشبه الفنان محمود العسيلي قرارات منع الغناء والوقف "بما كان يحصل في القرون الوسطى أو المدارس الداخلية المتشددة".

واعتبر أن "حرية الإبداع والتعبير حق مكفول للإنسان والناس هم من يحددون نوعية الموسيقى والأغاني التي سيستمعون إليها".

وبالرغم من عدم تأييد البعض للفن الذي يقدمه الفنانون الممنوعون إلا أن كثيرين أجمعوا على أن "الحرية، وافساح المجال هما من عناصر الفن"، وأن "ميزة الفن الشعبي أنه يظهر مشاهد من حياة الشعب من دون أي مواربة أو ادعاءات أخلاقية".

من جهة أخرى أيد كثيرون قرار نقابة الموسيقيين، معتبرين أنه "قرار صحيح لمنع انتشار الأغاني الخارجة".

ورأى آخرون أن الجمهور عادة ما يتأثر بالذي يسمعه ويراه ولذلك "الوقاية خير من العلاج".

وشدد البعض على أهمية حماية الأجيال الجديدة ونشر الوعي لديها للتميز بين "الفن الشعبي وبين التلوث السمعي".

واستعان البعض بكلمات بعض الأغاني الرائجة للفنانين الممنوعين والتي وصفوها بـ"السخيفة وقليلة الأدب" لتبرير "صوابية قرار النقابة".

وبعيدا عن التأييد والرفض علق كثيرون بسخرية على الأسماء التي اختارها بعض المغنيين ألقابا لهم.