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أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة أجنبية في الخليج لمزاعم بتهريب وقود الديزل.

وقال عقيد في الحرس الثوري إن 11 فردا من طاقم السفينة اعتقلوا على متنها.

ولم يصرح العقيد باسم البلد الذي تتبع له السفينة أو التوقيت الذي احتُجزت فيه.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث في الخليج، حيث هوجمت سفن أو جرى الاستيلاء عليها في السنوات القليلة الماضية.

ففي نهاية يوليو/ تموز الماضي، استهدف هجوم ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل شخصين. وحملت عدة عواصم غربية إيران المسؤولية عن الهجوم، لكن طهران نفت تورطها.

وبعد أيام، أفادت تقارير بأن مسلحين اختطفوا سفينة، ترفع علم بنما، في خليج عُمان واقتادوها نحو إيران. لكن وكالة الأمن البحري البريطانية أعلنت لاحقا أن الحادث، الذي اعتبر "عملية خطف محتملة"، انتهى بدون أضرار.

وفي وقت سابق، شككت إيران في التقارير عن حوادث أمنية في هذه المياه، وحذرت من وجود جهود تستهدف "خلق أجواء كاذبة ضد إيران".