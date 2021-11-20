أدى سقوط أموال من شاحنة كانت تسير في طريق سريع بالولايات المتحدة الامريكية إلى تدافع جنوني ما استدعى تدخل الشرطة.

وأظهرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تدفق الأموال من الشاحنة، والناس يهرعون لالتقاط ما استطاعوا منها.

ووقع الحادث صباح الجمعة في طريق سريع يمر بمنطقة سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الشرطة إن مشهد الأموال ملقاة على الطريق دفع بالسائقين إلى ترك مركباتهم، وعرقلة المرور. وقد اعتقلت الشرطة عددا منهم، وطالبت الذين أخذوا أموالا بإعادتها.

وحدث ذلك بعدما انفتح باب إحدى الشاحنات، فسقطت منها أكياس الأوراق النقدية تباعا، وتبعثرت على الطريق السريع في التاسعة والربع صباحا.

وقال الشرطي في دوريات الطرق السريعة، جيم بيتونكور: "لسبب من الأسباب أخذت الأموال تتدفق من الشاحنة. وأصبحت الأوراق النقدية تتطاير على الطريق السريع".

وأظهرت صور بثتها، ديمي باغبي، على الانترنت حركة المرور متوقفة على الطريق والناس يلتقطون ويلعبون بالأوراق النقدية من فئة 1 دولار و20 دولارا.

وعلقت تقول: "هذا أغرب شيء شاهدته في حياتي". وأظهرت الصور بعدها الطريق، الكثيف الحركة عادة، مهجورا تماما.

وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة اعتقلت شخصين.

وقالت شرطة الطرق السريعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي أي تولى التحقيق في القضية وطالب كل من أخذ أموالا أن يتواصل مع المكتب.

سرقة مجوهرات تعود للعائلة الحاكمة القطرية من معرض في فينيسياLink

امرأتان ترتديان زي الراهبات تحاولان سرقة بنك أمريكيLink

وقال قائد الشرطة، كورتيس مارتن، مساء الجمعة إن عددا من الذين أخذوا أموالا أعادوها إلى الشرطة.

وأضاف: "الناس أعادوا الكثير من الأموال. دون أن يحدد مبلغا معينا. "لقد أخذوا كثيرا".