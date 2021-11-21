Getty Images أولي غونار سولشاير كان تحت ضغط كبير بسبب النتائج السيئة

أقال مانشستر يونايتد مدرب الفريق أولي غونار سولشاير، بعد الهزيمة التي مني بها السبت أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبتلك النتيجة أصبح يونايتد يحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشيلسي، بعد 12 جولة من المسابقة.

ولم يفز يونايتد إلا في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في الدوري، إذ مر بسلسلة من النتائج المخيبة، شملت الهزيمة أمام ليفربول 0-5 وأمام مانشستر سيتي 0-2.

وتم تعيين مايكل كاريك مدربا مؤقتا، لحين اتفاق النادي مع مدرب انتقالي يتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم.

وتولى سولشاير، 48 عاما، تدريب يونايتد مؤقتا بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقرر النادي تثبيته في المنصب في مارس/ آذار 2019 بعقد مدته 3 أعوام. ووقع في يوليو/ تموز عقدا جديدا يربطه بالنادي إلى عام 2024.

وعلى الرغم من سلسلة النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة، تمسكت إدارة النادي بالمدرب النرويجي معتقدة أنه قادر على تغيير الأوضاع في الفريق إلى الأحسن.

ولكن الموقف تغير بعد الهزيمة الثقيلة أمام واتفورد والأداء الذي أظهره اللاعبون، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي تلقاها المدافع هاري مغواير.

ويواجه مانشستر يونايتد عقبة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، إذ أن الفريق مطالب بالتعادل على الأقل في إسبانيا يوم الثلاثاء، إذا أراد تجنب الخروج من المنافسة. ولذا فإن إدارة النادي غير مستعدة لهزيمة أخرى أمام فياريال.

فقد كان الفريق الإسباني أحسن أداء من يونايتد في المباراة التي أُقيمت على ملعبه "أولد ترافورد" في سبتمبر/ أيلول، ولولا هدف كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة لفاز الضيوف بالنقاط الثلاث.

ووصف حارس يونايتد، دافيد دي خيا، الهزيمة أمام واتفورد بأنها "مخزية"، وبأنها "كابوس آخر".