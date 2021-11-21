Getty Images قالت المغنية أديل إن من الضروري الالتزام بترتيب بث الأغاني الذي حدده الفنان

قامت المغنية "أديل" بإقناع إدارة موقع "سبوتيفاي" بتعطيل التطبيق الذي يتيح تغيير ترتيب الأغاني في الألبوم.

وقالت في تغريدة على تويتر "لا نبذل جهودا خارقة في تشكيل الألبومات دون سبب. فننا يسرد قصة ما ويجب الاستماع إلى تلك القصة كما كتبناها. شكرا لموقع سبوتيفاي على التعاون".

وأجابت خدمة البث في الموقع على منشورها بالقول "تحت أمرك"، وعطلت زر تغيير ترتيب بث الأغاني في الألبوم، لكن شعار تغيير الترتيب يبقى ظاهرا على الأغاني المنفردة، وهذا يعني أن بالإمكان بدء الاستماع للألبوم من أي اغنية واختيار الاستماع لكل اغنية بترتيب عشوائي.

ويظهر رمز "البث العشوائي" عند قائمة الأغاني. وطلبت البي بي سي من التطبيق التعليق على الموضوع.

وألبوم أديل "30 "، الأول في السنوات الست الأخيرة، قد أتيح على موقع "سبوتيفاي" منذ إطلاقه الجمعة.

وكان ألبوم أديل السابق "25" متاحا للشراء على أسطوانات أو عن طريق تحميله عبر الإنترنت حين إطلاقه في شهر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2015.

وأصبح اسرع الألبومات بيعا في تاريخ بريطانيا، حيث بيع منه 800 ألف نسخة خلال الأسبوع الأول من إطلاقه.

ولم يصبح الألبوم متاحا على مواقع البث مثل سبوتيفاي وأبل ميوزيك وتايدال إلا بحلول شهر يونيو/حزيران عام 2016.