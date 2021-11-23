Getty Images يهيمن لاعبو ولاعبات الدوري الإنجليزي على قوائم الترشيحات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل" في عام 2021.

وينافس النجم المصري محمد صلاح على لقب أفضل لاعب، وذلك بعد اختياره ضمن قائمة تضم 10 لاعبين آخرين من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي.

وتضم قائمة المرشحات للقب أفضل لاعبة إيلين وايت ولوسي برونز (ثنائي مانشستر سيتي) واللاعبات في تشيلسي ماغدالينا إريكسون وبيرنيل هاردر وجي سو يون وسام كير.

ورُشح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب تشيلسي توماس توخل، ومدرب توتنهام أنطونيو كونتي لجائزة أفضل مدرب للرجال.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى: حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، وحارس تشيلسي إدوارد ميندي، وحارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل.

وتضم قائمة المرشحات للقب أفضل حارسة مرمى لاعبة تشيلسي آن كاترين بيرغر.

ويُرشح لجوائز الفيفا لاعبو ولاعبات الأندية والمنتخبات عن أدائهم في الفترة من الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى السادس من أغسطس/آب 2021.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في 17 يناير/كانون الثاني 2022.

Getty Images تنافس لوكا مودريتش ورونالدو ومحمد صلاح على هذه الجائزة في نهاية 2018

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة

ستينا بلاكستينيوس (السويد / نادي بي كيه هاكين)

نادي بي كيه هاكين) أيتانا بوماتي (إسبانيا / برشلونة)

برشلونة) لوسي برونز (إنجلترا / مانشستر سيتي)

مانشستر سيتي) ماغدالينا إريكسون السويد / تشيلسي)

تشيلسي) كارولين غراهام هانسين (النرويج / برشلونة)

برشلونة) بيرنيل هاردا (الدنمارك / تشيلسي)

تشيلسي) جينيفر هيرموسو (إسبانيا / برشلونة)

برشلونة) جي سو يون (كوريا الجنوبية / تشيلسي)

تشيلسي) سام كير (أستراليا / تشلسي)

تشلسي) فيفيان ميديما (هولندا / أرسنال)

أرسنال) آلان وايت (إنجلترا / مانشستر سيتي)

مانشستر سيتي) ألكسيا بوتيلاس (إسبانيا / برشلونة)

برشلونة) كريستين سينكلير (كندا / بورتلاند ثورنز)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب

كريم بنزيما (فرنسا / ريال مدريد)

ريال مدريد) كيفين دو بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)

مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (البرتغال / نادي مانشستر يونايتد)

نادي مانشستر يونايتد) روبرت ليفاندوفيسكي (بولندا / بايرن ميونخ)

بايرن ميونخ) ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة وباريس سان جيرمان)

برشلونة وباريس سان جيرمان) نيمار (البرازيل / نادي باريس سان جيرمان)

نادي باريس سان جيرمان) آرلينغ بروت هالاند (النرويج / نادي بروسيا دورتموند)

نادي بروسيا دورتموند) جورجينو (إيطاليا / نادي تشيلسي)

نادي تشيلسي) نغولو كانتي (نادي باريس سان جيرمان - فرنسا / )

) كيليان مبامبي (فرنسا / نادي باريس سان جيرمان)

نادي باريس سان جيرمان) محمد صلاح (مصر / نادي ليفربول)

قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدربة

لويس كورتيز (إسبانيا / نادي برشلونة)

نادي برشلونة) بينر جيرهاردسن (السويد / المنتخب السويدي)

المنتخب السويدي) إيما هايز (إنجلترا / نادي تشيلسي)

نادي تشيلسي) بيفرلي بريستمان (إنجلترا / المنتخب الكندي )

المنتخب الكندي ) سارينا ويغمان (هولندا / المنتخب الهولندي والمنتخب الإنجليزي)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب

أنطونيو كونتي (إيطاليا / إنتر ميلان وتوتنهام)

إنتر ميلان وتوتنهام) هانسي فليك (ألمانيا / بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا)

بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا) بيب غوارديولا (إسبانيا / نادي مانشستر سيتي)

نادي مانشستر سيتي) روبرتو مانشيني (إيطاليا / منتخب إيطاليا )

منتخب إيطاليا ) ليونيل سباستيان سكالوني (الأرجنتين / منتخب الأرجنتين)

منتخب الأرجنتين) دييغو سيميوني (الأرجنتين / أتليتكو مدريد)

أتليتكو مدريد) توماس توخل (ألمانيا / تشيلسي)

قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى

آن كاترين بيرغر (ألمانيا / نادي تشيلسي )

نادي تشيلسي ) كريستينا إندلر (تشيلي / نادي باريس سان جيرمان)

نادي باريس سان جيرمان) ستيفاني لين ماري لابي (كندا / إف سي روزنغارد وباريس سان جيرمان)

إف سي روزنغارد وباريس سان جيرمان) هيدفيغ لينداهل (السويد / نادي أتليتكو مدريد)

نادي أتليتكو مدريد) أليسا نيهر (الولايات المتحدة / نادي شيكاغو ريد ستارز)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى