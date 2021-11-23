Reuters لم تعرف ملابسات الحادث حتى الآن

قتل 45 شخصا، على الأقل، بعد أن شبت النيران في حافلة على طريق سريع غربي بلغاريا.

وقالت وكالة الأنباء البلغارية، نقلا عن وزارة الداخلية، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالقرب من قرية بوسنيك.

وكان من بين ضحايا الحادث أطفال، وفقا لما صرح به مدير إدارة مكافحة الحريق نيكولاي نيكولوف للتلفزيون الرسمي البلغاري.

وقالت تقارير إن الحافلة كانت قادمة من تركيا في اتجاه مقدونيا الشمالية.

ورجحت تقارير أن الحافلة كانت تحمل لوحات أرقام صادرة في مقدونيا الشمالية.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول موقع الحادث.

واتصل رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف بنظيره البلغاري لمناقشة الحادث.