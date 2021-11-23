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تستعد شركة أوبر لدخول سوق الماريجوانا في كندا، حيث سيتمكن مستخدمو تطبيق خدمة أوبر إيتس Uber Eats في مدينة أونتاريو الكندية، قريبا من طلب منتجات القنب (الحشيش) على التطبيق.

وسيتمكن العملاء من تقديم طلباتهم في قسم مخصص من التطبيق لمتاجر طوكيو سموك Tokyo Smoke التي تبيع القنب بالتجزئة ومن ثم استلامها من متجر قريب منهم.

ورفضت الشركة الافصاح عما إذا كانت ستوسع الخدمة لتشمل جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة سوق الماريجوانا في كندا حوالى 5 مليارات دولار كندي (4 مليارات دولار) سنويا.

وقالت الشركة إنه سيتعين على مستخدمي تطبيق أوبر إيتس تأكيد أعمارهم على التطبيق قبل أن يتمكنوا من استلام طلباتهم في غضون ساعة.

وبموجب القانون الكندي، لا تزال خدمة توصيل الماريجوانا غير قانونية، على الرغم من أن استخدامها قانوني منذ عام 2018.

ووضعت شركة أوبر ازدهار سوق القنب نصب عينيها منذ زمن.

ففي إبريل/ نيسان، قال الرئيس التنفيذي، دارا خسروشاهي، إن الشركة ستنظر في ضم الحشيش إلى خدمات التوصيل بمجرد أن يسمح به القانون الأمريكي.

المنتجون غير القانونيين

على الرغم من أن بيع القنب للاستخدام الشخصي الترفيهي أصبح قانونيا في كندا قبل ثلاث سنوات، إلا أن المنتجين غير القانونيين لا يزالون يسيطرون على حصة كبيرة من المبيعات، وهو الشيء الذي تحاول الحكومة معالجته.

Getty Images طوكيو سموك هي شركة لبيع القنب ولها متاجر في جميع أنحاء كندا

وقالت أوبر إن شراكتها مع متاجر شركة طوكيو سموك ستساعد البالغين في البلاد على شراء الحشيش الآمن والقانوني، ومكافحة ومحاربة البائعين غير الشرعيين.

ومن المتوقع أن يستمر سوق القنب الكندي في التوسع في السنوات القادمة، إذ تتوقع شركة الأبحاث الصناعية بي دي إس أنالاتيكس BDS Analytics نمو المبيعات إلى 6.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وقال متحدث باسم أوبر "سنواصل مراقبة اللوائح والفرص عن كثب سوقا سوقا. ومع تغير القوانين المحلية والفيدرالية، سنستكشف الفرص مع التجار الذين يعملون في مناطق أخرى".

وقد ازداد الطلب على منتجات الحشيش بشكل كبير العام الماضي عندما كان الناس عالقين في منازلهم بسبب عمليات الإغلاق الخاصة بكورونا.