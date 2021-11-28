التغير المناخي: ما هي التهمة الموجهة لبريدك الإلكتروني؟

أينشتاين: قصة عبقري كان الفيزيائي الأكثر تأثيرا في القرن العشرين

الفيفا: رئيس الاتحاد الدولي يقول إن المعترضين على إجراء كأس العالم كل عامين "يخافون التغيير"