twitter facebook whatsapp viber telegram email أنغيلا ميركل: مسيرة في صور الأربعاء 2021/12/8 279 A+ A- استمع تتنحى أنغيلا ميركل عن منصب الاستشارية (رئاسة الوزراء) الألمانية يوم الأربعاء بعد 16 عاما في السلطة، لتنهي مسيرة سياسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود. إنها مسيرة مهنية موثقة بالصور في كل منعطف: من زيارة الصيادين خلال حملاتها الأولى، إلى المحادثات في البيت الأبيض، وكل شيء بينهما. هنا قمنا بتجميع عدد قليل من آلاف الصور التي التُقطت للمرأة التي كانت على رأس ألمانيا لسنوات عديدة. ديسمبر/ كانون الأول 2021: أتاح العرض العسكري للألمان فرصة لتوديع مستشارتهم منذ فترة طويلة والتي تتمتع بشعبية، فيما تستعد لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة صيف 1989: ميركل (في أقصى اليمين) مع مالغورزاتا جيزيورسكا وزوجها المستقبلي يواخيم زاور في فصل جامعي صيفي للكيمياء في بولندا نوفمبر/ تشرين الثاني 1990: بحلول العام التالي، كانت ميركل تخوض حملتها الانتخابية في أول انتخابات فيدرالية ألمانية أُجريت منذ إعادة توحيد البلاد يناير/ كانون الثاني 1994: عُينت ميركل وزيرة للبيئة. وهي تسعى في الصورة ما يبدو لإظهار كيفية إعادة تدوير ورق التغليف مارس/ آذار 1995: ميركل تضحك مع زميلها الوزير هورست سيهوفر خلال اجتماع لمجلس الوزراء مارس/ آذار 2000: اختيرت ميركل لقيادة حزب الديمقراطيين المسيحيين من يمين الوسط في عام 2000 يوليو/ تموز 2005: بعد خمس سنوات، عادت إلى الحملة الانتخابية (في الصورة)، ما أدى إلى انتخابها كأول مستشارة في ألمانيا يونيو/ حزيران 2007: على الرغم من كونه القرن الـ 21، لا يزال الرجال يسيطرون على السياسة، لذا كانت ميركل، تظهر هنا مع رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، غالبا الوجه النسائي الوحيد يناير/ كانون الثاني 2007: قلة من القادة يفهمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل أنغيلا ميركل. كان بوتين يدرك أيضا أنها اشتهرت بخوفها من الكلاب لكنه نفى محاولة ترهيبها Reuters أبريل/ نيسان 2011: هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، وميركل في برلين يونيو/ حزيران 2015: ميركل مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بعد جلسة قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا. "لقد كنت شريكة موثوقة طوال فترة رئاستي، لفترة أطول من أي زعيم عالمي"، قال لها الرئيس الأمريكي بعد عام سبتمبر/ أيلول 2015: أدى قرار المستشارة بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين في عام 2015 إلى انقسام البلاد. في الصورة: لاجئون يشقون طريقهم عبر المجر أبريل/ نيسان 2018: وضعتها قضية اللاجئين أيضا في مسار تصادمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يونيو/ حزيران 2018: لم تكن الهجرة هي القضية الوحيدة التي سيتصادمان بشأنها. كانت كوريا الشمالية وإيران والتجارة أيضا مثيرة للجدل وأدت إلى لحظات مثل هذه في قمة السبع في كندا 2020/ 2021: مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، حظيت ميركل بالثناء على تعاملها المبكر مع تفشي المرض، قال البعض إن خلفيتها العلمية ساعدت