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فشل فريق برشلونة، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، في التأهل إلى المراحل الإقصائية من البطولة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وذلك بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ 0-3.

ولم يغب الفريق الإسباني عن المراحل الإقصائية من دوري الأبطال منذ موسم 2003-2004، حين لم يتأهل إلى البطولة من الأساس.

ويعد خروج برشلونة من البطولة بمثابة الحلقة الأحدث في موسم تعيس للنادي، وذلك بعد أن أجبرته الظروف المالية على التخلي عن أسطورته ليونيل ميسي، في صفقة انتقال مجانية إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان برشلونة بحاجة إلى تحقيق نتيجة مماثلة لفريق بنفيكا البرتغالي ليضمن التأهل، لكن الأخير فاز على أرضه ضد دينامو كييف 2-0، تاركاً فريق المدرب تشافي هيرنانديز في المركز الثالث بالمجموعة، ليخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى المراحل الإقصائية من بطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ، على أرض الأخير، بغياب الجمهور بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وسجل هدف بايرن ميونخ الأول توماس ميلر بكرة رأسية، بعد تمريرة عرضية من روبرت ليفاندوفسكي. وعزّز ليروي سانيه تقدم الفريق الألماني بهدف سجله بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجّل جمال موسيالا، في الشوط الثاني، هدف الفريق البافاري الثالث.

وتأهل بايرن ميونخ إلى المراحل الإقصائية من البطولة بعد الفوز في كل مبارياته بالمجموعة برصيد 18 نقطة. واحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 8 نقاط. أما برشلونة، الذي سجّل مرتين فقط خلال مباريات دور المجموعات، فلم يحصد إلا 7 نقاط.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة مباريات مُلحق الدوري الأوروبي يوم الاثنين في مدينة نيون بسويسرا.

وسيلعب برشلونة أمام إحدى الفرق الوصيفة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.