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شب حريق في مقر حزب النهضة التونسية وسط العاصمة تونس، وهو ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ونقل القيادي بالحزب، علي العريض، إلى المستشفى بعد قفزه من الطابق الثاني للمبنى لتجنب النيران، بحسب ما ذكره ابنه في تصريح لبي بي سي.

وقام أفراد مكتب الحماية المدنية بإنقاذ بعض الأشخاص من المبنى. وبحسب تقارير، فقد سيطرت وحدات الحماية المدنية على الحريق.

ولم يذكر بعد سبب للحريق، لكن أحد أعضاء الحزب قال لرويترز إنه نتج عن ماس كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة الأسباب وراء اندلاع الحريق.

وأعلنت حركة النهضة وفاة أحد أعضائها في الحادث. وأضافت في بيان أن الحريق أسفر أيضا عن إصابة عدد من الموظفين وقيادي الحركة ممن كانوا موجودين في المقر.