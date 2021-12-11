Getty Images قالت خدمات الطوارئ الأمريكية إن إنهيار مستودع أمازون في ولاية إلينوي "أحدث الكثير من الإصابات"

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، إن أكثر من 70 شخصا قتلوا في الأعاصير خلال ليل الجمعة.

وقال بشير إن الرقم قد يرتفع ليصل إلى 100 شخص فيما وصفه بأسوأ إعصار في تاريخ الولاية.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم عندما تسببت الأعاصير في فوضى ودمار في ولايات أخرى، بمن في ذلك شخص قتل إثر انهيار سقف أحد مستودعات شركة أمازون في ولاية إلينوي.

وأعلن بشير حالة الطوارئ في كنتاكي.

وقال إن أكثر من 100 شخص كانوا داخل مصنع للشموع في بلدة مايفيلد عندما ضرب الإعصار، وأضاف حاكم الولاية "نعتقد أننا سنخسر العشرات على الأقل من هؤلاء الأفراد".

وقالت السلطات إن مستودع أمازون في إدواردسفيل جنوبي إلينوي تعرض لأضرار خلال الإعصار.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا جراء انهيار سقف المستودع، لكن خدمات الطوارئ المحلية قالت على فيسبوك إنه تسبب في "حدوث خسائر جماعية".

وكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تويتر أنه تلقى إحاطة بشأن الأعاصير صباح السبت.

وقال "أن تفقد أحد أحبائك في عاصفة مثل هذه مأساة لا يمكن تصورها. نحن نعمل مع حكام الولايات لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار".

وغرد حاكم إلينوي، جي بي بريتزكر، على تويتر "دعواتي الليلة مع سكان إدواردسفيل، لقد تواصلت مع رئيس البلدية لتوفير أي موارد تحتاجها الولاية".

وقال متحدث باسم شركة أمازون في بيان إن الشركة تقيم الموقف والأضرار.

وقالت الشرطة في كنتاكي إن الإعصار تسبب في "أضرار جسيمة" عبر المناطق الغربية من الولاية.

وقال رئيس الشرطة، مات ساندرسون، لتلفزيون دبليو كي واي تي WKYT-TV إن قطارا خرج عن مساره خلال الرياح الشديدة في مقاطعة هوبكنز.

Getty Images رجال الإنقاذ يبحثون في حطام مصنع الشموع في مايفيلد

وأطلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الإعصار في مناطق عدة من الولايات، بما في ذلك أركنساس وتينيسي وميزوري وإلينوي.

وذكرت تقارير لاحقة أنه تم إنقاذ 30 شخصًا، ونقل شخصان جواً إلى مستشفى في سانت لويس في ولاية ميزوري. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية تينيسي، دين فلينر، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في شمال غرب الولاية. ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وقال المسؤول المحلي في شمال شرق أركنساس، مارفن داي، إن شخصا قتل وأصيب خمسة بجروح خطيرة بينما حوصر 20 آخرون داخل دار لرعاية المسنين بعد انهيارها جزئيًا.

وأضاف أنه تم إنقاذ الأشخاص المحاصرين لكن المبنى "دمر إلى حد كبير".

Reuters خرج قطار عن مساره بمقاطعة هوبكنز في ولاية كنتاكي