نجح منتخب الجزائر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، بعد الفوز على نظيره المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في ملعب الثمامة القطري.

وبدوره استطاع المنتخب المصري التغلب على نظيره الأردني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

وتغلبت الجزائر على المغرب بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في ختام الدور ربع النهائي.

وسجل هدفي الجزائر ياسين براهيمي ويوسف بلايلي، فيما سجّل محمد الناهيري وبدر بانون هدفي المغرب.

وكان المنتخب المغربي تأهل باعتباره بطل المجموعة الثالثة، إذ حصل على 9 نقاط لفوزه في مبارياته الثلاث أمام منتخبات فلسطين والأردن والسعودية. أما الجزائر فقد حلت في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان ولبنان والتعادل مع مصر.

ويحل منتخب المغرب في المركز 28 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بينما يأتي المنتخب الجزائري في المركز 32.

وكانت الأجواء السياسية بين البلدين قد ألقت بظلالها على الحدث الرياضي قبيل المباراة.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس/آب 2021، على خلفية اتهام الجزائر للرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".

فوز بركلات الترجيح

وافتتح منتخب الجزائر التسجيل في الدقيقة 62، من ركلة جزاء سجلها ياسين براهيمي، قبل أن يعادل منتخب المغرب سريعا بهدف محمد الناهيري في الدقيقة 64.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، لينتقل المنتخبان إلى الوقت الإضافي حيث عاد المنتخب الجزائري للتقدم مجددا بعدما أحرز يوسف بلايلي هدفا في الدقيقة 102.

ولم يثبط الهدف الجزائري من عزيمة منتخب المغرب إذ نجح بدر بانون في تعديل النتيجة في الدقيقة 111، بعدما حول كرة عرضية برأسه إلى داخل الشباك.

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وانتهى الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، لينتقل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب الجزائر بنتيجة 5-3.

وبذلك تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس العرب 2021، ليكون على موعد مع مواجهة منتخب قطر الأربعاء المقبل.

ثلاثية مصرية

وتمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 بعد تمديد المباراة.

وأحرز المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف التقدم لمنتخبه عند الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

ورد المهاجم المصري مروان حمدي بهدف التعادل سجله في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول، بتسديدة رأسية في المقص الأيسر.

ووضع المهاجم المصري الآخر أحمد رفعت منتخب بلاده في المقدمة بهدف أحرزه عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الأول.

ومن ثم اختتم المدافع المصري مروان داوود الثلاثية في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء، الذي أقيم على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وسيكون منتخب مصر على موعد في "المربع الذهبي" للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، مع نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل على ملعب 974 في الدوحة.