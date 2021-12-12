Getty Images فريق كريستال بالاس فاز في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

قال المدير الفني لفريق كريستال بالاس لكرة القدم باتريك فييرا إن الأمر سيكون بمثابة "كارثة" إذا ما دفعت المخاوف المتزايدة من انتشار المتحور الجديد للفيروس المسبب لكوفيد-19 إلى إجراء مباريات كرة القدم خلف أبواب مغلقة.

من المقرر أن تدخل القيود الجديدة المعروفة باسم الخطة "ب" حيز التنفيذ في انجلترا الأربعاء، بما في ذلك ضرورة أن يكون بحوزة مشجعي كرة القدم شهادة تطعيم أو نتيجة اختبار سلبية لحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعارض فييرا احتمال أن تكون مدرجات الملاعب فارغة، وهو مشهد كان سائداً خلال الموسم الماضي.

وقال: "هذا هو السيناريو الأسوأ".

وأضاف "من وجهة نظري، إنها لكارثة أن تلعب مباريات كرة القدم بدون مشجعين".

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وختم فييرا قائلاً: "إنه أمر تصعب معالجته، وآمل أن لا نصل إلى هذه النقطة لأن ما تحتاجه المباراة هو أن يكون هناك مشجعون في المدرج".

وقد ألغى فريق كريستال بالاس خططه لإقامة حفلة عيد الميلاد مع استمرار المتحور أوميكرون بالانتشار في المملكة المتحدة.

وكان المشجعون قد استبعدوا من مباريات كرة القدم عندما عادت من التوقف الإجباري في يونيو/ حزيران 2020، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى المدرجات بشكل كامل حتى بداية هذا الموسم.

وسمحت المناسبات التجريبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لجمهور من 2000 مشجع بحضور مباريات معينة، قبل أن يُسمح لكل ناد باستقبال 10,000 مشجع في نهاية حملة 2020-2021.

ولم يرد أي تلميح بالعودة إلى تلك السياسة على الرغم من فرض المزيد من القيود.

وفي ألمانيا، تم تخفيض عدد الجماهير المسموح لهم بحضور المباريات مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما سيلعب فريق بايرون ميونيخ مبارياته خلف أبواب مغلقة بأمر من السلطات البافارية.

لقد بدأت كرة القدم تشعر بالفعل بآثار الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، حيث ألغيت الخميس المباراة التي كانت ستجمع بين فريقي توتنهام الإنجليزي ورين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي لأن النادي الإنجليزي كان يتعامل مع تفشي حالات الإصابة في صفوفه.

ودوري المؤتمر الأوروبي مسابقة جديدة أنشئت في شهر مايو/آيار الماضي.

وكانت مباراة فريق توتنهام مع فريق برايتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كان من المقرر إجراؤها نهاية هذا الأسبوع قد تم تأجيلها نتيجة لذلك.