Getty Images الكنيسة قالت إن الأسقف أراد إيضاح المعنى الحقيقي لعيد الميلاد "الكريسماس"

اعتذرت الإبرشية التابعة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، في صقلية، بعدما قال أسقف الكنيسة لمجموعة من الأطفال إنه لا وجود لبابا نويل.

وفي تجمع ديني الأسبوع الماضي، قال الأسقف، أنطونيو ستاغليانو، إن رداء بابا نويل الأحمر تم اختياره من قبل شركة كوكا كولا كنوع من الدعاية لمنتجاتها، حسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.

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وأثارت هذه التصريحات الآباء.

وفي الاعتذار، قال القس، أليساندرو، باولينو، من إبرشية نوتو، إن الأسقف، كان يحاول إيضاح المعنى الحقيقي لاحتفالات عيد الميلاد "الكريسماس".

وأشار أبضا إلى أن التصريحات كانت تهدف إلى توضيح قصة القديس نيكولاس، مصدر الإلهام الحقيقي لشخصية بابا نويل والذي عرف عنه تقديم الهدايا للفقراء.

وقال باولينو، في منشور على صفحة الإبرشية على منصة فيسبوك "في البداية، ونيابة عن الأسقف، أعبر عن أسفي، لهذه التصريحات، التي سببت إحباطا للأطفال، وأرغب في إيضاح أن نوايا الأسقف ستاغليانو، كانت مختلفة تماما".

وأشار القس باولينو، وهو مدير الاتصال في إبرشية نوتو، إلى أن الأسقف أراد أن "يتأمل الأطفال في معنى الكريسماس"، مضيفا أن الحدث أصبح معروفا بطبيعته الاستهلاكية.

وواصل قائلا في منشوره، "إذا كان بمقدورنا جميعا، كبارا وصغارا، استلهام موعظة، من شخصية بابا نويل، فهي استهلاك هدايا أقل، ومنح هدايا أكثر".

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، قال الأسقف إنه لم يقل للأطفال إن بابا نويل لم يوجد في التاريخ، لكنه قال إن هناك حاجة "للتمييز بين ما هو حقيقي، وما ليس حقيقيا".

وقال "لدينا حقيقة واقعة، وهي أن الكريسماس، لا يمت بصلة للمسيحيين" وإن "النمط العام للكريسماس، بما فيه من أضواء، وتسوق، حل محل الكريسماس نفسه".