Getty Images ألبرت بينايجس أدار أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة لما يقرب من عقدين من الزمن

اتهم الرئيس السابق لأكاديمية الشباب في نادي برشلونة لكرة القدم، ألبرت بينايجس، بارتكاب انتهاكات جنسية ضد أطفال، وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام إسبانية وكاتالونية.

ووفقا لصحيفة آرا الكاتالونية، تعود المزاعم ضد بينايجس إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عندما كان يعمل مدرسا للتربية البدنية في منطقة ليس كورتس بالمدينة.

وأدلى طالب سابق بإفادة رسمية للشرطة ومن المتوقع أن يتبعه المزيد في الأيام المقبلة.

ونفى بينايجس البالغ من العمر 71 عاما هذه المزاعم.

وذكرت الصحيفة أنه لم تكن هناك مزاعم من قبل لاعبين سابقين في أكاديمية برشلونة، المعروفة باسم لا ماسيا، حيث عمل بينايجس من عام 1992 إلى 2011.

ومن بين الاتهامات الموجهة إلى بينايجس، مزاعم بأنه عرض أعضاءه التناسلية أمام الطلاب في المدرسة، ولمس الأطفال، وجعلهم يخلعون ملابسهم أمام زملائهم في الفصل، وأنه عرض عليهم مقاطع فيديو إباحية.

وقال بينايجس لصحيفة آرا: "لم أؤذ أحدا قط، وإذا فعلت ذلك فإن الأمر لم يكن متعمدا". وأضاف "ضميري مرتاح للغاية، لم أجبر أي شخص أبدا وقد نددت بالمتحرشين بالأطفال".

وأعلن وزير التعليم في كاتالونيا جوزيب غونزاليس كامبراي يوم السبت أن المسؤولين في وزارته قد فتحوا تحقيقا في الانتهاكات المزعومة وتعهد بدعم كل من يتقدمون بقضاياهم في هذا الصدد.

وكتب كامبراي على موقع تويتر قائلا: "يجب أن تكون المدرسة مساحة خالية من جميع أشكال العنف. هذه المواقف غير مقبولة ويجب أن نتصرف بأقصى درجات الحزم".

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وبعد مغادرته برشلونة في عام 2011، ذهب بينايجس للعمل في الإمارات العربية المتحدة والمكسيك واليابان.

وعاد بينايجس إلى أكاديمية برشلونة في وقت سابق من هذا العام بعد إعادة انتخاب جوان لابورتا رئيسا للنادي.

EPA قال تشافي هيرنانديز، المدرب الأول للفريق، للصحفيين إنه "فوجئ وذهل" بهذه المزاعم

لكنه ترك النادي الأسبوع الماضي بسبب ما وصفه مسؤولو النادي بـ"أسباب شخصية". وأفادت آرا بأنه فُصل في اليوم التالي بعد علم النادي بتحقيق الصحيفة.

وقال تشافي هيرنانديز، المدرب الأول للفريق، للصحفيين إنه "فوجئ وذهل" بهذه المزاعم.

وخلال الفترة التي قضاها مسؤولا عن الأكاديمية، أشرف بينايجس على تطوير الجيل الذهبي لبرشلونة، حيث جلب لاعبين من بينهم ليونيل ميسي وأندريس إنييستا إلى الفريق الأول.