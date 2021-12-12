اختُرق حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشخصي على تويتر برسالة تقول إن الهند اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها على جميع المواطنين.

وقد حُذفت التغريدة بسرعة، وقال مكتب مودي إن الحساب تعرض للاختراق لفترة وجيزة للغاية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختراق حساب مودي على تويتر.

ويستخدم رئيس الوزراء الهندي تويتر بكثرة ويتابعه أكثر من 61 مليون متابع.

وجاء في نص التغريدة المحذوفة أن الحكومة الهندية اشترت رسميا 500 عملة بيتكوين وهي "تقوم بتوزيعها على جميع سكان البلاد".

وفي العام الماضي، اختُرق حساب مودي الرسمي، وأُرسلت تغريدة تحث الناس على التبرع لصندوق إغاثة مزيف خاص بمكافحة وباء كورونا.

وقالت تويتر، حينها، إنها كانت على علم بالنشاط واتخذت خطوات لتأمين الحساب المخترق.

وأضافت المتحدثة باسم تويتر لبي بي سي في بيان عبر البريد الإلكتروني "نحن نحقق جديا في الحادث. وفي هذا الوقت، لسنا على علم بتأثر حسابات إضافية من عملية الاختراق".

ويمتلك مودي حسابين على تويتر، شخصي (فيه أكثر من 61 مليون متابع)، ورسمي خاص به كرئيس لوزراء الهند (يضم أكثر من 45 مليون متابع).

ويأتي حادث الاختراق الأخير هذا في الوقت الذي تستعد فيه الهند لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة العملات الرقمية المشفرة الرائجة، وسن قانون جديد من المحتمل أن يُعرض على البرلمان هذا الشهر.

وكان مودي قد قال، الشهر الماضي، إن العملات المشفرة يمكن أن "تفسد شبابنا".

يذكر أن هذا الاختراق الأمني هو الأحدث لحساب مسؤول رفيع وشخصية مشهورة منذ تعرض حساب المرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، و ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، لهجمات مماثلة في يوليو/ تموز 2020.

وكان موقع تويتر قد قال منتصف العام الماضي إن 130 حسابا استُهدفت في هجوم إلكتروني كبير على حسابات المشاهير. لكن فقط "مجموعة فرعية صغيرة" من تلك الحسابات البالغ عددها 130 تمكن المخترقون من الاستيلاء عليها.

وشهد ذلك الانتهاك الأمني استغلال حسابات من بينها حسابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وإيلون ماسك وكانيي ويست وبيل جيتس للتغريد لعملية احتيال باستخدام العملة المشفرة بيتكوين لملايين المتابعين. واستدعت تويتر مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الاختراق.

وقد تمكن المهاجمون من تجاوز أمان الحسابات لأنهم تمكنوا من الوصول إلى أدوات الإدارة الداخلية الخاصة بتويتر.

وقال تويتر "منذ الهجوم، قمنا بتقييد الوصول إلى أدواتنا وأنظمتنا الداخلية بشكل كبير لضمان أمان الحساب المستمر أثناء استكمال تحقيقاتنا".

وعلى الرغم من أنه كان واضحا للكثيرين أنها كانت عملية احتيال، فقد تلقى المخترقون مئات التحويلات، بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار.

ومن الصعب للغاية تتبع العملات المشفرة المسروقة او المحولة بعد إفراغ الحساب الذي استخدمه مجرمو الإنترنت بسرعة.