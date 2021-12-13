Getty Images تشييع جنازة أحد أعضاء حركة حماس في مخيم البرج الشمالي

قُتل ثلاثة أشخاص، على الأقل، في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، وذلك بعد وقوع إطلاق نار أثناء تشييع جنازة عضو في حركة حماس.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الاشتباكات في مخيم البرج الشمالي، قرب مدينة صور. ويقول شهود عيان إنها كانت بين مسلحين من حركتي حماس وفتح.

وقالت حركة حماس في بيان أصدرته مساء الأحد إن القتلى من أعضائها. واتهمت من سمتهم عناصر "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التابعة للسلطة الفلسطينية، بالمسؤولية المباشرة عن مقتلهم.

وحملت الحركة في بيانها قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية في لبنان المسؤولية الكاملة عما حصل، ودعت إلى تسليم القتلة إلى السلطات اللبنانية.

وقال القيادي في حماس، رأفت المرة، إن نشطاء من حركة فتح "أطلقوا النار أثناء جنازة" شخص توفي في انفجار وقع ليلة الجمعة، مضيفا أن ستة أشخاص أصيبوا بجراح خلال الاشتباكات.

وقال أحد سكان المخيم لوكالة فرانس برس إن اشتباكا مسلحا وقع بعد إطلاق النار، كما انتشرت عناصر من حركتي فتح وحماس.

وكان انفجار ضخم قد أرجاء مخيم البرج الشمالي ليلة الجمعة الماضية.

وقالت حماس إن ماسا كهربائيا في متجر يحتوي على إمدادات الأكسجين لمرضى كوفيد تسبب في الانفجار، ونفت ما جاء في تقارير إعلامية عن انفجار مستودع أسلحة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن سبب الانفجار هو حريق نشب في مستودع وقود، امتد إلى أحد مستودعات الذخيرة التابعة لحركة حماس.

وقالت حماس "ألحقت النيران أضرارا بالممتلكات لكن الأثر كان محدودا" دون أن تذكر تفاصيل عن الضحايا.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن رجلا توفي متأثرا بجراحه في انفجار ليلة الجمعة، وأسفر الانفجار أيضا عن سقوط جرحى.

ويستضيف لبنان رسميا حوالي 192 ألف لاجئ فلسطيني، يعيش معظمهم في 12 مخيما في أرجاء متفرقة من البلاد، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبموجب توافق قديم، لا يدخل الجيش اللبناني المخيمات، تاركا مسؤولية الحفاظ على النظام للفصائل الفلسطينية.