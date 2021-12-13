التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإثنين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد غداة وصوله إلى الإمارات في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الدولة الخليجية.

وقال مصدر في الوفد المرافق لبينيت إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين في مجالات التكنولوجيا والثقافة والاستثمارات.

وكانرئيس الوزراء الإسرائيلي وصل إلى الإمارات العربية المتحدة مساء الأحد بحسب ما أعلن مكتبه.

وكان في استقبال بينيت وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد، وقال له بينيت "أثمن استضافتكم الحارة وأتأثر كثيراً بحضوري هنا. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب فرانس برس.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة "تاريخية" و"الأولى من نوعها"، وقال قبل استقلاله الطائرة في مطار بن غوريون إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات".

على حسابه على تويتر، وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة العربية أوفير جندلمان الزيارة بـ"الحدث التاريخي".

وأكد بينيت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية نشرت الإثنين أن "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جداً بذلك"، مشيراً إلى "إبرام العديد من اتفاقات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك".

وقال: "اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة للعلاقات في المنطقة".

وتأتي الزيارة بينما استأنفت طهران والقوى الكبرى محادثات تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد سنوات من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وطلبت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر من الولايات المتحدة "وقفاً فورياً" للمحادثات الجارية في فيينا. وأكد بينيت أن إيران تمارس "ابتزازاً نووياً باعتباره أحد تكتيكات اجراء المفاوضات، وإنّ الردّ المناسب يكون بوقف المفاوضات فوراً واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".

شمل التطبيع الإسرائيلي-الإماراتي تنفيذ صفقات تجارية بما في ذلك عقد خاص لتفريغ نفط الخليج في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، وهو اتفاق عارضته جماعات حماية البيئة في إسرائيل.

وقد وقع البلدان معاهدات بشأن السفر بدون تأشيرة، إلى جانب اتفاقيات بشأن حماية الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

ووقعت العديد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات تجارية خلال الأسابيع الأخيرة. وتشارك إسرائيل أيضا في معرض "اكسبو 2020" الذي يعقد في دبي حالياً.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الإمارات في يونيو/حزيران من العام الجاري 2021، وافتتح سفارة بلاده في أبوظبي بحضور رئيس الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دتشمان.

أما السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة فقدّم أوراق اعتماده في مارس/آذار من العام الجاري.

وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل العام لإسرائيل في دبي.

وندّد الفلسطينيّون باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسياً لإحلال السلام.