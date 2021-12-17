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تخيّل أن يكون كل ما تحتاج إليه لامتلاك منزلك الخاص هو دبوس شعر لا قيمة له.

حسناً هذا بالضبط ما حققته ديمي سكيبر- من خلال مقايضة الأشياء على تطبيق تيك توك.

لقد بدأت مشروع المقايضة (تريد مي بروجيكت) في مايو/ أيار 2020 وقامت بمقايضة العديد من الأشياء خلال هذه الفترة، من بينها زوج من الأقراط وهاتف آيفون وثلاثة جرارات زراعية.

والآن أصبحت المرأة البالغة من العمر 30 عاماً من سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، المالكة الفخورة لبيت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وقامت سكيبر، التي استمدت الإلهام من كايل ماكدونالد، الذي شق طريقه في المقايضة بدءاً من مشبك ورق أحمر إلى امتلاك بيت، بمقايضة دبوس شعر بزوج من الأقراط الرخيصة الثمن.

ثم تطور الأمر معها إلى مقايضة الأقراط بأربعة كؤوس لمشروب المارغاريتا ومنها إلى مكنسة كهربائية، من خلال التصيد في مواقع مثل "إيباي" وفيسبوك و"ماركتبليس" و "كريغ ليست" من أجل العثور على الأنواع المناسبة من الأغراض.

نفذت سكيبر عمليات المقايضة الأولى شخصياً في المناطق المحيطة بسان فرانسيسكو.

ونفذت عمليات المقايضة اللاحقة من خلال الرحلات على الطرق عبر الولايات المتحدة.

وعملت سكيبر، خلال رحلاتها، على تحميل مقاطع فيديو على تيك توك وعلى انستغرام تطالب فيها بإجراء عمليات المقايضة وشرحت فيها أيضاً أن هدفها النهائي هو الحصول على منزل.

وتحولت بهذه الطريقة المكنسة الكهربائية إلى لوح للتزلج على الجليد ثم إلى سماعات للرأس وإلى جهاز لابتوب ومن ثم إلى كاميرا.

ثم قايضت بعد ذلك أزواجاً عدة من أحذية نايكي الرياضية قبل أن تحصل على هاتف آيفون ومن ثم على سيارة "دودج كارافان" 2008.

وقاد السيارة مالكوها الأصليون طول الطريق من مينيسوتا إلى سان فرانسيسكو- وزاد عدد متابعي سكيبر حيث أصبحت قصة مشروعها للمقايضة أكثر إثارة.

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وحصلت سكيبر بعد ذلك على سيارة ميني كوبر مكشوفة- وبعد أسبوعين قامت بمقايضة السيارة بقلادة ظنت أنها تساوي 20 ألف دولار، ليتنبين بعد ذلك أن قيمتها الحقيقية أقل من 2000 دولار.

طعام مجاني

وبعد أسبوعين محبطين من البحث، تمكنت سكيبر من مقايضة القلادة بدراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" تبلغ قيمتها 1,800 دولار.

ثم قايضت دراجة بيلوتون بسيارة موستانغ- وبحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قايضت سكيبر السيارة بمقصورة صغيرة في الغابة.

وتحولت المقصورة بالمقايضة إلى سيارة هوندا سي آر في، ثم إلى ثلاثة جرارات زراعية ومنها إلى بطاقة "تشيبوتل" للمشاهير التي تخولها للحصول على طعام مجاني لمدة سنة وتنظيم حفلة مجانية مع توفير كافة الوجبات المطلوبة للحفلة.

وتمكنت سكيبر من مقايضة البطاقة بمقطورة مع ألواح طاقة شمسية من إنتاج شركة تيسلا بقيمة 40 ألف دولار، ثم قامت في النهاية بمقايضتها الأخيرة باستبدال المقطورة بمنزلها الخاص بالقرب من مدينة ناشفيل.

ويظهر مقطع مصور حملته اللحظة التي رأت فيها منزلها للمرة الأولى.

وقد تتبع أكثر من خمسة ملايين شخص رحلتها.

وتعتزم سكيبر وزوجها الانتقال في يناير/ كانون الثاني القادم من كاليفورنيا إلى تينيسي من أجل ترميم منزلهما الجديد.