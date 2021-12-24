AFP قالت غوغل إنها ستنظر حكم المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

فرضت محكمة روسية اليوم الجمعة غرامة مالية بقيمة 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على شركة غوغل بسبب ما قالت إنه عدم التزام من قبل الشركة في أكثر من مرة بحذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وتعتبر الغرامة على عملاق التكنولوجيا التابع لشركة ألفابيت أول غرامة في روسيا من نوعها على أساس الإيرادات.

وقالت غوغل في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستبحث الحكم الصادرة بحقها قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

وصعدت موسكو ضغوطها على شركات التكنولوجيا الكبيرة هذا العام في حملة يصفها النقاد بأنها محاولة من السلطات الروسية لفرض رقابة أكثر صرامة على شبكة الإنترنت، وهو ما يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

وعلى مدار العام الجاري، فرضت روسيا غرامات صغيرة على شركات التكنولوجيا الأجنبية، إلا أن الغرامة التي فرضتها على غوغل اليوم الجمعة تمثل أول مرة تفرض فيها نسبة مئوية على أساس الإيراد السنوي من السوق الروسي لشركة من الشركات؛ ما رفع بدرجة كبيرة حجم الغرامة التي لم تحدد نسبتها.

وطلبت موسكو من بعض الشركات حذف المحتويات التي تروج لتعاطي المخدرات وأنشطة التسلية التي تنطوي على خطورة، إضافة إلى المعلومات حول أسلحة ومتفجرات يمكن صنعها في البيوت أو من خلال جماعات وصمت بالإرهاب أو التطرف.

كما طالبت السلطات الروسية أيضا 13 شركة تكنولوجية أجنبية، معظمها أمريكي ويشمل منصات غوغل وميتا، بتأسيس مقرات لها على الأراضي الروسية بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، أو أن تواجه قيودا محتملة أو حظرا صريحا.