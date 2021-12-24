Reuters عرض توضيحي للشاشة "القابلة للعق"

طوّر أستاذ ياباني نموذجا أوليا لشاشة تلفاز "قابلة للعق" يمكنها محاكاة نكهات الطعام، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ويُطلق على التلفاز اسم Taste-the-TV، أو "تذوق التلفزيون"، والابتكار هذا يتضمن عشر عبوات ترش النكهة على "سطح معقم" يتم لفه على الشاشة حتى يتمكن المشاهد من تذوق النكهة.

واقترح البروفيسور هومي مياشيتا من جامعة ميجي، أنه يمكن استخدام هذا التلفزيون في تدريب الطهاة أو السقاة عن بعد.

ويقدر أنه إذا تم تصنيعه تجاريا، ستكون تكلفته 875 دولارا.

وقال لرويترز: "الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم حتى أثناء وجودهم في المنزل".

ويقال إنه يجري محادثات مع الشركات المصنعة حول التطبيقات المحتملة الأخرى لتكنولوجيا رش النكهة، مثل إضافة نكهات إلى الخبز المحمص.

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ويتصور البروفيسور أنه يُمكن أن نبني عالماً من "محتوى تقني يمكن تذوقه" وقابل للتحميل.

ويعتقد البروفيسور مياشيتا أنه في عصر كوفيد-19، يمكن أن يعزز هذا النوع من التكنولوجيا طريقة تواصل الناس مع العالم الخارجي.

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لكن على تويتر، تساءل الناس عما إذا كان وجود العالم في جائحة هو الوقت المناسب لإطلاق هذا النوع من التلفزيون. وكتب أحدهم: "من المحتمل جدا أن يحقق نجاحا كبيرا في زمن كورونا :)".

وكان أنتج مياشيتا وطلابه أنتجوا قبل ذلك، مجموعة من الأجهزة المتعلقة بالتذوق، كان بينها "شوكة تجعل مذاق الطعام أكثر حدة".

وأظهرت احدى الطالبات للصحافيين كيفية عمل الجهاز. وأخبرت الماكينة أنها تريد "شوكولاتة حلوة"، وبعد عدة محاولات، تم رش الطلب على السطح البلاستيكي كي تتذوقه. وقالت إن طعمها كان يشبه "الشوكولاتة بالحليب".