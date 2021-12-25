يحتفل الناس حول العالم بأعياد الميلاد، وهو واحد من أقدس الأوقات في التقويم المسيحي.

مع هذا، وللعام الثاني على التوالي، يشارك أعداد أقل في المراسم الكنسية والفعاليات الأخرى بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا.

نقدم لكم هذه اللمحات من احتفالات العالم :

Getty Images غطت الأضواء زاهية الألوان جسر مشاة مشهور بين السياح والمواطنين، في تايبيه، عاصمة جزيرة تايوان

Reuters أدت راهبات الصلاة في قداس بكنيسة سولم في العاصمة الكينية نيروبي

Reuters في باكستان، عائلات حضرت قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس أندرو في كراتشي

Reuters أضاء البعض الشموع في اسطنبول بتركيا

Reuters أقيم قداس منتصف الليل في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

Getty Images ترأس بابا الفاتيكان قداس أعياد الميلاد، والذي أقيم قبل أيام بسبب قيود كوفيد-19

Getty Images ساعد أطفال في قداس عيد الميلاد في إربيل عاصمة إقليم كردستان، شمالي العراق

Getty Images ظهر مجسم رملي ضخم لسانتا كلوز ( بابا نويل) على شاطئ بخليج البنغال، بولاية أوديشا شرقي الهند

Getty Images في الوقت نفسه، استمتع وحيد قرن بهدايا أعياد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايست تشرش في نيوزلندا