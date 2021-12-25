twitter facebook whatsapp viber telegram email صور من احتفال العالم بعيد الميلاد السبت 2021/12/25 180 A+ A- استمع يحتفل الناس حول العالم بأعياد الميلاد، وهو واحد من أقدس الأوقات في التقويم المسيحي. مع هذا، وللعام الثاني على التوالي، يشارك أعداد أقل في المراسم الكنسية والفعاليات الأخرى بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا. نقدم لكم هذه اللمحات من احتفالات العالم : غطت الأضواء زاهية الألوان جسر مشاة مشهور بين السياح والمواطنين، في تايبيه، عاصمة جزيرة تايوان أدت راهبات الصلاة في قداس بكنيسة سولم في العاصمة الكينية نيروبي في باكستان، عائلات حضرت قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس أندرو في كراتشي أضاء البعض الشموع في اسطنبول بتركيا أقيم قداس منتصف الليل في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ترأس بابا الفاتيكان قداس أعياد الميلاد، والذي أقيم قبل أيام بسبب قيود كوفيد-19 ساعد أطفال في قداس عيد الميلاد في إربيل عاصمة إقليم كردستان، شمالي العراق ظهر مجسم رملي ضخم لسانتا كلوز ( بابا نويل) على شاطئ بخليج البنغال، بولاية أوديشا شرقي الهند في الوقت نفسه، استمتع وحيد قرن بهدايا أعياد الميلاد في حديقة أورانا للحياة البرية في ضواحي كرايست تشرش في نيوزلندا وبدت هذه الحانة في لندن مثل هدية كبيرة من هدايا أعياد الميلاد