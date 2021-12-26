twitter facebook whatsapp viber telegram email ديزموند توتو : حياة الأسقف الراحل في صور الأحد 2021/12/26 171 A+ A- استمع كان الأسقف ديزموند توتو شخصية محبوبة جداً حول العالم، وذلك مرده في الأساس إلى دوره في نضال جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري. نلقي هنا نظرة على حياة الأسقف الفائز بجائزة نوبل للسلام، الذي توفي عن عمر 90 عاماً. حصل ديزموند توتو على جائزة نوبل للسلام في 1984 عن دوره في الكفاح السلمي ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. توتو وزوجته ليا يضحكان بعد تعيينه رئيساً لأساقفة كيب تاون في 1985. توتو، أول رئيس أساقفة أسود لكيب تاون، أثناء زيارة لبلدة كاغيزو، غرب جوهانسبرغ، في حدود عام 1990. توتو يصفق وهو يشاهد على شاشة التلفزيون تسلم نيلسون مانديلا ورئيس جنوب أفريقيا أف دبليو دي كليرك في 1993 جائزة نوبل للسلام لإنهائهما نظام الفصل العنصري في البلد. رئيس الأساقفة توتو مع الملكة إليزابيث الثانية ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الراحل، في كيب تاون عام 1995. في 2004، صعد توتو على خشبة مسرح أثناء احتفالات في لندن بمرور عقد على تحرر جنوب أفريقيا، وهتف قائلاً: "نحن أحرار. نحن أحرار". خلال حفل لطرح كتاب عن سيرته الذاتية، بعنوان "توتو: الصورة الشخصية المعتمدة" في 2011، رقص رئيس الأساقفة في كنيسة سانت جورج بمدينة كيب تاون، وذلك قبل يوم من عيد ميلاده الثمانين. توتو كان صديقاً للرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا طوال عقود، ولذا كان متأثرا بشدة وهو يرثيه في جنازته في 2013. توتو بصحبة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال جولة قام بها الأخير في 2013 لمركز الشباب التابع لمؤسسة ديزموند توتو لضحايا الأيدز في كيب تاون. الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما يظهر في هذه الصورة وهو يتقاسم مع توتو كعكة عيد ميلاده في 2015 في مدرسة لأطفال التيبت في منطقة دارمسالا بالهند. التقى رئيس الأساقفة توتو بالأمير هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة ساسيكس، وابنهما أرتشي ماونتباتن- ويندسور في 2019. ليا توتو ترقص بجوار زوجها (الجالس إلى اليمين) أثناء قداس أقيم في عيد ميلاده التسعين في مدينة كيب تاون في 2021.