كان الأسقف ديزموند توتو شخصية محبوبة جداً حول العالم، وذلك مرده في الأساس إلى دوره في نضال جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري. نلقي هنا نظرة على حياة الأسقف الفائز بجائزة نوبل للسلام، الذي توفي عن عمر 90 عاماً.

Getty Images حصل ديزموند توتو على جائزة نوبل للسلام في 1984 عن دوره في الكفاح السلمي ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.

Getty Images توتو وزوجته ليا يضحكان بعد تعيينه رئيساً لأساقفة كيب تاون في 1985.

Getty Images توتو، أول رئيس أساقفة أسود لكيب تاون، أثناء زيارة لبلدة كاغيزو، غرب جوهانسبرغ، في حدود عام 1990.

Getty Images توتو يصفق وهو يشاهد على شاشة التلفزيون تسلم نيلسون مانديلا ورئيس جنوب أفريقيا أف دبليو دي كليرك في 1993 جائزة نوبل للسلام لإنهائهما نظام الفصل العنصري في البلد.

Getty Images رئيس الأساقفة توتو مع الملكة إليزابيث الثانية ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الراحل، في كيب تاون عام 1995.

Getty Images في 2004، صعد توتو على خشبة مسرح أثناء احتفالات في لندن بمرور عقد على تحرر جنوب أفريقيا، وهتف قائلاً: "نحن أحرار. نحن أحرار".

Getty Images خلال حفل لطرح كتاب عن سيرته الذاتية، بعنوان "توتو: الصورة الشخصية المعتمدة" في 2011، رقص رئيس الأساقفة في كنيسة سانت جورج بمدينة كيب تاون، وذلك قبل يوم من عيد ميلاده الثمانين.

Getty Images توتو كان صديقاً للرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا طوال عقود، ولذا كان متأثرا بشدة وهو يرثيه في جنازته في 2013.

Getty Images توتو بصحبة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال جولة قام بها الأخير في 2013 لمركز الشباب التابع لمؤسسة ديزموند توتو لضحايا الأيدز في كيب تاون.

Getty Images الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما يظهر في هذه الصورة وهو يتقاسم مع توتو كعكة عيد ميلاده في 2015 في مدرسة لأطفال التيبت في منطقة دارمسالا بالهند.

Getty Images التقى رئيس الأساقفة توتو بالأمير هاري وزوجته ميغان، دوق ودوقة ساسيكس، وابنهما أرتشي ماونتباتن- ويندسور في 2019.