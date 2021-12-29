EPA سجلت فرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال وإنجلترا أعدادا قياسية من الإصابات اليومية.

بلغت حالات الإصابة بكوفيد في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية أعلى معدل يومي لها منذ بدء الوباء، مع انتشار متحور أوميكرون.

وقال مسؤولو الصحة إن أكثر من 440 ألف حالة جديدة سجلت في الولايات المتحدة الاثنين.

كما سجلت فرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال وإنجلترا أعدادا قياسية من الإصابات اليومية.

وقال مسؤولون إن الأرقام المرتفعة قد يكون سببها التأخر في الإبلاغ خلال فترة عيد الميلاد.

وتشير دراسات إلى أن أوميكرون أكثر اعتدالا من متحور دلتا الذي كان سائدا في السابق، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن العدد الهائل من الحالات الناجمة عن أوميكرون الشديد العدوى يمكن أن يكون فوق طاقة المستشفيات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطر الذي يشكله أوميكرون "لا يزال مرتفعا للغاية".

وسجلت بولندا الأربعاء 794 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد، وهو أعلى رقم في الموجة الرابعة من الوباء في البلاد، حيث لم يتلق أكثر من ثلاثة أرباع الضحايا التلقيح.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت الحالات التي سجلها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمقدار 441278 في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وهو أعلى عدد من الحالات اليومية التي أبلغت للوكالة حتى الآن.

يقول متتبع بيانات المركز إن وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى أن متوسط ​​ارتفاع الإصابات خلال سبعة أيام هو الآن عند أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت متحدثة باسم المركز لموقع بوليتيكو الإخباري إن أرقام العدوى الأخيرة "ستصبح أكثر استقرارا بعد العام الجديد".

EPA ارتفعت الإصابات بمقدار 441278 ألف حالة في 27 ديسمبر/ كانون الأول في الولايات المتحدة.

ووسعت وكالة الصحة نطاق تحذيرات السفر الخاصة بها لأجزاء من أوروبا، إذ أضافت مالطا ومولدوفا والسويد إلى قائمة البلدان التي يشكل السفر فيها خطرا كبيرا للإصابة بالعدوى.

وطلب من المسافرين تجنب هذه البلدان.

وقال خبير الأمراض المعدية الأمريكي أميش أدالجا لبي بي سي إن أوميكرون يمكن أن "يلتف على الحماية التي توفرها اللقاحات" و"يؤثر في أي شخص كما يشاء".

وأضاف "لذلك سنشهد ارتفاع الحالات. والمفتاح هو إبقاء هذا بعيدا عن الأشخاص المعرضين لخطر كبير ... وسنضطر حقا إلى التركيز على الحالات الشديدة والنقل إلى المستشفى".

ونما عدد الإصابات الجديدة بكوفيد بجميع المتحورات، وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، بنسبة 57 في المئة في أوروبا في الأسبوع الذي يسبق 26 ديسمبر/كانون الأول، وبنسبة 30 في المئة في الأمريكتين.

Getty Images فرنسا أعلنت قيودا جديدة للحد من انتشار أوميكرون

وأبلغت فرنسا الثلاثاء عن 179807 إصابة جديدة، وهذا أعلى عدد من الحالات اليومية على الإطلاق في أوروبا.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من أن "كل شيء يوحي" بأن فرنسا قد تشهد ما يصل إلى 250 ألف حالة يوميا بحلول بداية يناير/كانون الثاني.

وقال اتحاد المستشفيات الفرنسي إن "أصعب الأسابيع لم تأت بعد".

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستكس فرض قيود جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكثف إطلاق الجرعة المعززة في البلاد، حيث تلقى أكثر من 23 مليون شخص الجرعة حتى الآن.

كما أبلغ عدد من الدول الأوروبية الأخرى عن حالات يومية قياسية يوم الثلاثاء:

تجاوز عدد الإصابات في إيطاليا 78000 حالة، مسجلة رقما قياسيا جديدا منذ بداية الوباء. كما سجلت 202 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 136753

سجلت البرتغال 17172 حالة إصابة جديدة

اليونان: دعا وزير الصحة ثانوس بليفريس إلى الهدوء بعد أن أبلغت البلاد عن 21657 حالة

أبلغت السلطات الصحية في إنجلترا عن رقم قياسي بلغ 117093 حالة. ولم تكن بيانات كوفيد الكاملة على مستوى بريطانيا متاحة خلال فترة عيد الميلاد

بينما ألغى عدد من المدن - منها باريس ولندن وبرلين - احتفالات العام الجديد الرسمية، وكانت بعض الحكومات أقل استعدادا لفرض قيود على مستوى البلاد.

وطُلب من الناس في فرنسا وإنجلترا استخدام فطرتهم السليمة، بينما قالت العاصمة الإسبانية مدريد إنها ستمضي قدما في احتفالاتها بوضع حد أقصى لعدد الحاضرين في ساحة بويرتا ديل سول.

وحظرت إيطاليا المناسبات في الهواء الطلق، وأغلقت النوادي الليلية، لكن لا توجد قيود على التجمعات الخاصة.